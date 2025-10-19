8 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng

Thay đổi nhỏ trong cơ thể đôi khi là cảnh báo sớm của ung thư đại tràng. Nhận biết 8 triệu chứng dưới đây giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm.



Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư phổ biến, thường phát triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây đau đớn rõ ràng. Tuy nhiên, cơ thể vẫn gửi những tín hiệu cảnh báo nếu bạn biết quan sát. Nhận biết sớm 8 triệu chứng dưới đây giúp bạn phòng ngừa, tầm soát và điều trị kịp thời. Nhiều người chủ quan khi thấy các dấu hiệu nhẹ hoặc thoáng qua. Thực tế, bỏ qua những cảnh báo này có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, giảm cơ hội điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thay đổi thói quen đại tiện

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư đại tràng là thay đổi thói quen đại tiện. Táo bón kéo dài, tiêu chảy liên tục hoặc đi ngoài phân mỏng bất thường đều có thể là cảnh báo. Nguyên nhân là do khối u trong đại tràng gây cản trở hoặc làm thay đổi quá trình vận chuyển phân. Nếu thói quen đại tiện của bạn đột ngột thay đổi và kéo dài hơn 2 tuần, bạn nên đi khám để loại trừ nguy cơ ung thư.

Phân có máu hoặc nhầy

Xuất hiện máu trong phân là triệu chứng cảnh báo quan trọng. Máu đỏ tươi thường xuất phát từ phần dưới đại tràng, còn máu đen có thể đến từ phần trên của ruột. Phân lẫn nhầy cũng có thể là biểu hiện của tổn thương niêm mạc do khối u hoặc viêm loét. Việc bỏ qua dấu hiệu này có thể dẫn đến tình trạng mất máu âm thầm, thiếu máu mạn tính và làm bệnh tiến triển nhanh.

Đau bụng kéo dài

Khối u trong đại tràng có thể gây tắc nghẽn một phần hoặc làm co thắt thành ruột, dẫn đến các cơn đau âm ỉ hoặc co thắt dữ dội vùng bụng. Người bệnh thường cảm thấy đầy hơi, khó chịu sau khi ăn, hoặc cảm giác nặng bụng. Nếu tình trạng đau bụng kéo dài mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt đi kèm với thay đổi thói quen đại tiện, bạn cần đi khám ngay để phát hiện sớm ung thư.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân nhanh mà không thay đổi chế độ ăn hay sinh hoạt là dấu hiệu cơ thể gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong ung thư đại tràng, khối u tiêu thụ năng lượng và làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng của ruột. Sụt cân kèm theo mệt mỏi hoặc ăn không ngon là lý do để bạn cần tầm soát ngay.

Mệt mỏi và thiếu năng lượng

Thiếu máu do mất máu âm thầm trong đường ruột là một triệu chứng thường gặp. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không còn sức sống. Mệt mỏi kéo dài, dù ngủ đủ giấc, cũng nên cảnh giác. Đây là lý do vì sao nhiều bác sĩ khuyến cáo kiểm tra máu và tầm soát ung thư nếu triệu chứng này kéo dài.

Cảm giác muốn đi ngoài nhưng khó kiểm soát

Người bệnh thường xuyên cảm thấy mót rặn nhưng không đi ngoài được, hoặc đi xong vẫn cảm giác chưa đầy đủ. Đây là do khối u chèn ép, gây cản trở một phần đường ruột. Triệu chứng này nếu xuất hiện thường xuyên, kết hợp với thay đổi thói quen đại tiện, là dấu hiệu cảnh báo sớm cần đi khám.

Buồn nôn hoặc nôn

Khối u trong đại tràng đôi khi làm tắc ruột hoặc kích thích đường tiêu hóa, gây cảm giác buồn nôn, nôn, chán ăn. Nếu tình trạng này đi kèm với đau bụng, sụt cân hoặc mệt mỏi, nguy cơ khối u đại tràng cần được loại trừ sớm.

Thay đổi màu sắc phân

Màu sắc phân thay đổi bất thường như phân đen, rất nhạt hoặc phân có mùi hôi khác lạ cũng là dấu hiệu cần cảnh giác. Những thay đổi này có thể do chảy máu trong đường ruột hoặc sự thay đổi quá trình tiêu hóa, là triệu chứng thường gặp ở người mắc ung thư đại tràng giai đoạn đầu

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Bất kỳ dấu hiệu nào kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân.

Có tiền sử gia đình bị ung thư đại tràng hoặc polyp đại tràng.

Kết hợp nhiều triệu chứng cùng lúc, ví dụ: thay đổi đại tiện, máu trong phân và sụt cân.

Nhận biết sớm các dấu hiệu ung thư đại tràng giúp tăng cơ hội điều trị thành công. Thăm khám định kỳ, nội soi đại tràng, xét nghiệm máu ẩn trong phân là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe.