Đau bụng dai dẳng hơn 1 năm vì u mạc treo non 7 cm gây tắc ruột

Liên tục cấp cứu tắc ruột, sụt 10 kg... hơn 1 năm không rõ nguyên nhân

Bệnh nhân L.T.P (62 tuổi) thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau quặn bụng, ăn uống kém, sụt 10 kg, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp.

Theo lời kể của bệnh nhân, tình trạng đau bụng đã kéo dài suốt hơn 1 năm, ban đầu là các cơn đau nhẹ, sau đó đau tăng dần, đau dữ dội, quặn thắt phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân đã đi thăm khám nhiều nơi với chẩn đoán bán tắc ruột, đã được điều trị nhiều đợt nhưng không dứt điểm, các cơn đau bụng vẫn tiếp tục tái phát, kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Khi đau bụng quá tôi mới vào viện, còn không lại cố chịu. Một năm trời khám khắp nơi, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cơ thể tôi ngày càng suy kiệt, sụt cân nhanh, hoang mang, lo lắng, lúc nào tôi cũng chỉ ước sẽ có bác sĩ bắt được đúng bệnh của mình", bệnh nhân P chia sẻ.

Khối u kích thước lớn 7cm nằm ở mạc treo ruột non - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định chụp CT ổ bụng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả phát hiện khối u lớn khoảng 7cm nằm ở mạc treo ruột non, đây là vị trí rất khó phát hiện, ngoài ra xung quanh xuất hiện nhiều hạch nhỏ kích thước 8 - 9 mm, kèm dày đoạn ruột hậu tràng và có dấu hiệu bán tắc ruột.

"Có ba yếu tố chính gây nên tình trạng bán tắc ruột kéo dài ở bệnh nhân. Thứ nhất là khối u có kích thước lớn, xâm lấn vào thành ruột. Thứ hai, u gây co kéo mạc treo, khiến đoạn ruột bị co rút và lệch trục.

Thứ ba, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật sản khoa gây dính ruột. Ba yếu tố này kết hợp đã khiến tắc ruột liên tục tái phát, gây đau đớn kéo dài, ăn uống kém và sút cân", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân P phân tích.

Cắt bỏ hơn 50 cm đoạn ruột non tắc và dính

Sau khi xác định chính xác tình trạng bệnh và thể trạng sức khỏe của bệnh nhân, ê kíp bác sĩ - đứng đầu là PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng đã hội chẩn và quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật cắt đoạn ruột để xử lý triệt căn khối u, giải quyết tận gốc tình trạng tắc ruột, tái lập lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhân P.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng và ekip đang thực hiện phẫu thuật cắt u mạc treo ruột non cho bệnh nhân P - Ảnh BVCC

Trong quá trình can thiệp, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cùng ê-kíp phẫu thuật đã thành công cắt bỏ khoảng 50cm đoạn ruột non bị tắc và dính, đồng thời đưa khối u đi làm giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy đây là khối u lành tính, chưa có dấu hiệu ác tính hay tiến triển thành ung thư.

Hậu phẫu, bệnh nhân phục hồi tốt, tình trạng đau bụng giảm dần. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân không còn đau bụng, có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong trạng thái ổn định, tinh thần phấn chấn, sức khỏe phục hồi rõ rệt.

“Hơn một năm chạy chữa khắp nơi không khỏi, vậy mà chỉ sau 5 ngày phẫu thuật tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, không còn đau bụng và ăn uống rất ngon miệng. Thật sự là một cơ duyên may mắn khi tôi đến được đây và gặp được bác sĩ Hùng. Tôi vô cùng biết ơn!”, bà P. xúc động chia sẻ sau khi xuất viện.

Bệnh nhân P phục hồi tốt, không còn đau bụng, tinh thần vui vẻ, phấn chấn sau 5 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC