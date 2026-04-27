Chặn nhóm thiếu niên ở Gia Lai mang hung khí gây mất trật tự

Nhóm thiếu niên tuổi từ 12-16 do mâu thuẫn với nhau đã mang hung khí đi tìm các nhóm khác giải quyết gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Sáng 27/ 4, Công an phường Thống Nhất ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 12-16 có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 26/4, qua tin báo từ tổng đài 113, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một nhóm khoảng 9 thanh thiếu niên mang theo hung khí điều khiển 3 xe mô tô dàn hàng ngang trên đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, hướng về Ngã tư Biển Hồ.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự. Ảnh ĐVCC

Tại khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng – Lê Đại Hành, lực lượng chức năng ghi nhận nhóm này không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy tốc độ cao và mang theo hung khí nguy hiểm.

Cảnh sát 113 đã nhanh chóng áp sát, khống chế 3 đối tượng, thu giữ 3 xe mô tô cùng nhiều hung khí, gồm 1 dao phóng lợn dài khoảng 2,5 m, 2 thanh sắt và 1 kiếm tự chế, sau đó bàn giao cho Công an địa phương lập hồ sơ xử lý theo quy định.