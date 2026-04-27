Chặn nhóm thiếu niên ở Gia Lai mang hung khí gây mất trật tự

Nhóm thiếu niên tuổi từ 12-16 do mâu thuẫn với nhau đã mang hung khí đi tìm các nhóm khác giải quyết gây mất an ninh trật tự địa bàn. 

Hà Ngọc Chính

Sáng 27/ 4, Công an phường Thống Nhất ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 12-16 có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 26/4, qua tin báo từ tổng đài 113, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một nhóm khoảng 9 thanh thiếu niên mang theo hung khí điều khiển 3 xe mô tô dàn hàng ngang trên đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, hướng về Ngã tư Biển Hồ.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự. Ảnh ĐVCC

Tại khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng – Lê Đại Hành, lực lượng chức năng ghi nhận nhóm này không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy tốc độ cao và mang theo hung khí nguy hiểm.

Cảnh sát 113 đã nhanh chóng áp sát, khống chế 3 đối tượng, thu giữ 3 xe mô tô cùng nhiều hung khí, gồm 1 dao phóng lợn dài khoảng 2,5 m, 2 thanh sắt và 1 kiếm tự chế, sau đó bàn giao cho Công an địa phương lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Xã hội

Nhóm người cầm hung khí hỗn chiến ở KCN Sóng Thần 2

Xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình làm việc, hai thanh niên thách thức hẹn nhau ra ngoài công ty dùng hung khí “giải quyết” gây cảnh náo loạn.

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào chiều 18/4 tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2 (phường Dĩ An, TP HCM).

Hai thanh niên cầm hung khí trên đường khiến nhiều người hoảng loạn
Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí gây rối trật tự công cộng

2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “mmghf” phát tán đoạn video ngắn với nội dung phản ánh 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau trên đoạn đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Các đối tượng liên quan tới vụ việc.
Xã hội

Xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, mang hung khí gây rối trật tự ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An vừa làm rõ, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn TP Vinh (cũ).

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 373 và các đơn vị liên quan đã làm rõ, xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 22/2 (từ 1h30 đến 3h30), nhóm 18 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Vinh (cũ). Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau, thậm chí dùng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  