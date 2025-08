Chân dung "người khổng lồ" Hạ tầng Đại Phong: Trúng thầu 82.400 tỷ, thắng 100% tại Ban QLDA Bình Dương

Công ty CPXD Hạ tầng Đại Phong, nhà thầu vừa trúng Gói thầu 7A dự án Suối Cái, là một "đại gia" thực sự trong ngành xây lắp với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 82.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này có tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% tại các gói thầu do Ban QLDA ngành NN&PTNT tỉnh Bình Dương mời.

Hạ tầng Đại Phong: Dấu ấn "ông lớn" và cuộc trượt thầu bất ngờ

Vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong (MST: 0600333201, địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, do ông Trần Quang Đại làm Giám đốc) đã được công bố trúng Gói thầu 7A trị giá 222,3 tỷ đồng thuộc Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái, do Ban QLDA ngành NN&PTNT tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Kết quả này không gây nhiều bất ngờ, bởi Hạ tầng Đại Phong từ lâu đã được biết đến là một trong những doanh nghiệp xây lắp hàng đầu Việt Nam. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia 104 gói thầu và trúng tới 71 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số khổng lồ: 82.404 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại các dự án do Ban QLDA ngành NN&PTNT tỉnh Bình Dương mời thầu, Hạ tầng Đại Phong cho thấy một "cái duyên" đặc biệt khi đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% (trúng cả 5 gói đã tham gia).

Tuy nhiên, ngay sau chiến thắng tại Gói 7A, liên danh do Hạ tầng Đại Phong làm chủ lực (cùng với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Nguyên Cát) lại bất ngờ trượt Gói thầu 7B có giá trị lớn hơn. Lý do được đưa ra là giá chào của liên danh cao hơn so với đối thủ - một nhà thầu vừa bị chính bên mời thầu loại vì lỗi kỹ thuật.

Việc một "ông lớn" với năng lực tài chính và kinh nghiệm dày dạn, lại có "lịch sử vàng" với chủ đầu tư, lại thất bại trong một cuộc đua về giá đặt ra nhiều câu hỏi cho giới đầu tư và các nhà thầu khác. Liệu đây đơn thuần là một tính toán sai lầm về giá, hay còn có những yếu tố nào khác đằng sau cuộc trượt thầu bất ngờ này?