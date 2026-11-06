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Xã hội

Chặn đứng 1,4 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời lượng lớn mỡ, móng chân bò đã ôi thiu, bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Hạo Nhiên

Ngày 6/11, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, xử lý một xe tải vận chuyển khoảng 1,4 tấn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 5/11, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành dừng kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn.

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Phương tiện vận chuyển thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò, tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Số hàng hóa đang trong tình trạng ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Hiện, Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

>>>Xem thêm video phức tạp đấu tranh với thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc.
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