Tuyến dài khoảng 44 km, quy mô 4 làn xe, sẽ kết nối hai cao tốc. Phú Thọ được giao quản lý và chịu trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức đầu tư dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký Quyết định số 2007/QĐ-BXD về việc giao UBND tỉnh Phú Thọ quản lý đoạn tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, đoạn tuyến được giao có chiều dài khoảng 44 km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại khu vực xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ; điểm cuối kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tại khu vực phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình thuộc hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02), được quy hoạch với quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư trong giai đoạn trước năm 2030.

Trước đó, tháng 6/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát, bổ sung tuyến Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ quốc gia. UBND tỉnh Phú Thọ được giao nghiên cứu công tác chuẩn bị đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Đến tháng 8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đủ điều kiện trình thẩm định theo quy định. Bộ Xây dựng khi đó đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án huy động, cân đối nguồn vốn để có cơ sở thực hiện các thủ tục giao quản lý tuyến đường.

Theo Tờ trình số 1118/TTr-UBND ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 15.700 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng; tỉnh dự kiến đề xuất bố trí 6.571 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các dự án trọng điểm, liên vùng.

Đối với phần vốn còn lại, tỉnh cam kết cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương trong giai đoạn 2031-2035, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc được giao quản lý tuyến đường sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và tổ chức giải phóng mặt bằng, qua đó rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Tại quyết định mới ban hành, Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định; tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư tuân thủ pháp luật về đầu tư công, đường bộ, xây dựng cùng các quy định liên quan.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung đã cam kết, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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