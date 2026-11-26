Bị tuyên 30 tháng tù treo vì lừa dối khách hàng, ông Lê Thanh Thản cùng Công ty Bemes phải hoàn tiền và bồi thường cho 79 chủ căn hộ CT6 Kiến Hưng.

Ngày 26/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm và phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, 5 bị cáo gồm Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964) và Bùi Văn Bằng (SN 1969), cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ; Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) và Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị tuyên phạt từ 18 - 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới hoàn trả tiền mua nhà cho chủ sở hữu 79 căn hộ thuộc diện phải di dời; đồng thời bồi thường theo giá trị thực tế của các căn hộ này (tương đương nhà đã có sổ đỏ) căn cứ kết luận định giá hồi tháng 7/2026 – mức giá đã tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm mở bán.

Ông Lê Thanh Thản cùng 5 bị cáo tại buổi xét xử. Nguồn ảnh: VTV

Theo nhận định của HĐXX, dự án chung cư CT6 Kiến Hưng được triển khai từ năm 2010 đến 2013. Dù biết rõ nhiều hạng mục không đủ điều kiện pháp lý, bị cáo Thản vẫn chỉ đạo quảng cáo gian dối, cam kết dự án đúng quy hoạch nhằm tạo lòng tin để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán 100% giá trị căn hộ. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính đối với những thiệt hại nghiêm trọng xâm phạm quyền lợi người mua nhà. Sai phạm kéo dài này cũng bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ địa phương, gây bức xúc trong dư luận về trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, cơ quan tố tụng ghi nhận bị cáo Lê Thanh Thản đã trên 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, tích cực hợp tác điều tra và chủ động chuẩn bị sẵn nguồn tài chính 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trước đó, tại phần xét hỏi và tranh luận, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và đồng tình với tội danh truy tố. Ông khai Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng khu văn phòng, thương mại cho thuê thành căn hộ để ở, đồng thời chuyển khoảng 3.000 m² đất quy hoạch nhà trẻ sang xây dựng nhà liền kề khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dù nhận tội, ông Thản bày tỏ băn khoăn về cách xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng và cho rằng mức giá bồi thường 53 - 56 triệu đồng/m² mà Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự đưa ra (dựa trên giá giao dịch và chào bán tham khảo của các căn hộ có sổ đỏ tại khu vực) là quá nặng nề, đề nghị tòa xem xét lại.

Đối đáp lại quan điểm này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định quy trình định giá được thực hiện đúng pháp luật, các chứng thư thẩm định đều có căn cứ vững chắc. Việc 519 căn hộ tại CT6 Kiến Hưng hiện không thể cấp sổ đỏ là hệ quả trực tiếp từ hành vi gian dối của chủ đầu tư. Khi mua nhà, người dân đã chi trả trọn vẹn chi phí bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất, thuế và phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận để sở hữu một tài sản hợp pháp, do đó quyền lợi của họ phải được đền bù tương xứng với giá trị thị trường hiện tại.