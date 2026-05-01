Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chả ốc hấp sả, món dân dã giàu protein, ít béo, thơm ngon dễ làm

Khám phá cách làm chả ốc hấp sả đơn giản, giàu protein, ít béo, giúp cân bằng cơ thể và đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam.

Theo Thúy Diễm/ Dân Việt

Thịt ốc là loại thịt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magie và đặc biệt là canxi – hỗ trợ tốt cho xương khớp.

Loại thịt này cung cấp vitamin nhóm B giúp tăng cường trao đổi chất và tốt cho hệ thần kinh. Khi kết hợp cùng sả, gừng có tính ấm, kháng khuẩn tạo nên món ăn không chỉ ngon mà còn giúp cân bằng cơ thể, nhất là trong những ngày thời tiết thất thường.

Món chả ốc hấp sả với thành phẩm miếng chả mềm, thơm, quyện mùi sả đặc trưng, chấm cùng mắm gừng cay nồng tạo nên hương vị vừa quen vừa “gây thương nhớ”.

Thịt ốc là loại thịt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều khoáng chất
Thịt ốc là loại thịt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều khoáng chất

Nguyên liệu chính

- Ốc tươi

- Giò sống

- Thịt xay

- Nấm mèo

- Sả cây

- Gia vị: hành, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm

- Gừng (làm nước chấm)

Cách làm

- Ốc sau khi mua về được rửa sạch, ngâm với nước vo gạo từ 1–2 tiếng để nhả hết bùn đất. Sau đó, đem luộc cùng sả và gừng để khử mùi tanh và tăng hương thơm.

- Khi ốc chín, lấy phần thịt, bỏ phần đuôi rồi băm nhuyễn cùng nấm mèo. Trộn đều hỗn hợp này với giò sống, thịt xay và các gia vị như hành, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm để tạo thành phần chả đậm đà.

- Vỏ ốc được rửa sạch, để ráo. Sả bóc từng bẹ, rửa sạch rồi lót vào trong vỏ ốc. Tiếp đó, nhồi phần chả ốc vào, nén chặt tay để khi hấp không bị bung.

- Xếp ốc vào xửng và hấp trong khoảng 25–30 phút cho đến khi chả chín, dậy mùi thơm hấp dẫn.

- Chả ốc hấp sả ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng mắm gừng cay nhẹ. Vị giòn sần sật của ốc, độ mềm béo của giò sống và thịt xay hòa quyện cùng hương sả thơm nồng tạo nên một món ăn vừa dân dã vừa tinh tế.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/loai-thit-dan-da-giau-protein-it-chat-beo-nhieu-khoang-chat-dem-hap-cung-sa-cuc-ki-hap-dan-d1422777.html
#loại thịt #thịt ốc #chả ốc #món ăn ngon #mẹo nấu ăn

Bài liên quan

Kho tri thức

'Ăn sập' Đà Nẵng với 8 đặc sản ngon nức tiếng, rẻ bất ngờ

Không chỉ có biển xanh và nhịp sống đáng sống, Đà Nẵng còn hút khách bởi ẩm thực miền Trung đậm đà, từ món trứ danh đến quà vặt bình dân, ăn một lần là nhớ.

mi-quang.jpg
Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ ngay đến mì Quảng, món ăn gần như trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Sợi mì vàng óng, bản to, ăn kèm tôm, thịt, trứng, đậu phộng rang và ít nước dùng sánh đậm tạo nên tổng thể hài hòa, vừa béo vừa thơm. Một tô mì Quảng đúng điệu luôn đi cùng rổ rau sống tươi xanh, góp phần cân bằng hương vị. Ảnh Banzan Travel
bun-cha.jpg
Nếu muốn bắt đầu ngày mới theo cách của người địa phương, bún chả cá là lựa chọn đáng thử. Nước dùng trong, thanh ngọt được ninh từ cá biển, kết hợp với chả cá dai, thơm, ăn kèm rau sống và ớt chưng cay nhẹ, tạo cảm giác nhẹ bụng nhưng vẫn đủ năng lượng cho hành trình khám phá thành phố. Ảnh MIA
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới