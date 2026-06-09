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Kho tri thức

Phân tử lưu huỳnh lớn nhất trong một đám mây liên sao

Manh mối mới về hóa học sự sống được phát hiện trong vũ trụ, trong đó phân tử lưu huỳnh lớn nhất trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện trong đám mây liên sao.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nhà khoa học từ Viện Vật lý Vũ trụ Max Planck (MPE) ở Đức và Trung tâm Sinh học Vũ trụ (CAB) ở Tây Ban Nha lần đầu tiên phát hiện ra một phân tử lưu huỳnh hình vòng có tên là thiepine (C₆H₆S) trong vùng hình thành sao của đám mây liên sao có tên là "G+0.693–0.027" gần trung tâm Dải Ngân hà. Đây là phân tử lưu huỳnh lớn nhất từng được quan sát bên ngoài Trái đất, và nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu vũ trụ học và nguồn gốc sự sống cổ đại ngoài vũ trụ.

Thiophene là một phân tử hình vòng 6 cạnh gồm sáu nguyên tử carbon, 6 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử lưu huỳnh, có cấu trúc tương tự như một số phân tử hữu cơ được tìm thấy trong thiên thạch. Thiophene được quan sát bởi kính viễn vọng vô tuyến IRAM 30 mét ở Tây Ban Nha, xác nhận sự hiện diện của thiophene trong không gian.

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Các nhà khoa học đã phát hiện ra phân tử vòng sáu cạnh chứa lưu huỳnh đầu tiên trong một đám mây giữa các vì sao ở trung tâm Dải Ngân hà. Ảnh: MPE/NASA/JPL-Caltech.

Trước đây, các nhà thiên văn học chỉ có thể quan sát được các phân tử sunfua nhỏ gồm 6 nguyên tử trở xuống, vốn rất quan trọng cho sự hình thành protein và enzyme. Tuy nhiên, các phân tử sunfua lớn hơn, phức tạp hơn vẫn chưa được phát hiện trong một thời gian dài, tạo ra một khoảng trống giữa hóa học thiên thạch và hóa học giữa các vì sao. Phát hiện này lần đầu tiên xác nhận các phân tử phức tạp như vậy trong một đám mây liên sao trẻ, cung cấp bằng chứng trực tiếp để hiểu mối liên hệ giữa hóa học giữa các vì sao và sự sống trên Trái đất.

“Đây là lần đầu tiên một phân tử sunfua dạng hình vòng, gồm 13 nguyên tử, được phát hiện rõ ràng trong không gian giữa các vì sao, một bước tiến quan trọng hướng tới việc hiểu mối liên hệ giữa hóa học vũ trụ và các khối cấu tạo cơ bản của sự sống”, Mitsunori Araki, nhà nghiên cứu tại MPE và là tác giả chính, cho biết.

Khám phá này cũng cho thấy có thể còn nhiều phân tử lưu huỳnh phức tạp hơn nữa chưa được phát hiện trong không gian giữa các vì sao.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Phân tử #lưu huỳnh #đám mây liên sao #sự sống #hóa học

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