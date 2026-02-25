Hà Nội

'Ăn sập' Đà Nẵng với 8 đặc sản ngon nức tiếng, rẻ bất ngờ

Du lịch

'Ăn sập' Đà Nẵng với 8 đặc sản ngon nức tiếng, rẻ bất ngờ

Không chỉ có biển xanh và nhịp sống đáng sống, Đà Nẵng còn hút khách bởi ẩm thực miền Trung đậm đà, từ món trứ danh đến quà vặt bình dân, ăn một lần là nhớ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ ngay đến mì Quảng, món ăn gần như trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Sợi mì vàng óng, bản to, ăn kèm tôm, thịt, trứng, đậu phộng rang và ít nước dùng sánh đậm tạo nên tổng thể hài hòa, vừa béo vừa thơm. Một tô mì Quảng đúng điệu luôn đi cùng rổ rau sống tươi xanh, góp phần cân bằng hương vị. Ảnh Banzan Travel
Nếu muốn bắt đầu ngày mới theo cách của người địa phương, bún chả cá là lựa chọn đáng thử. Nước dùng trong, thanh ngọt được ninh từ cá biển, kết hợp với chả cá dai, thơm, ăn kèm rau sống và ớt chưng cay nhẹ, tạo cảm giác nhẹ bụng nhưng vẫn đủ năng lượng cho hành trình khám phá thành phố. Ảnh MIA
Với những ai yêu thích hương vị biển, gỏi cá Nam Ô là trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Món ăn xuất phát từ làng chài dưới chân đèo Hải Vân, nổi bật với vị tươi của cá trộn thính, cuốn cùng rau sống và bánh tráng, chấm nước sốt đậm đà. Đây không chỉ là món ăn mà còn là lát cắt văn hóa vùng biển miền Trung. Ảnh dulichviet
Một món khác khiến nhiều du khách nhớ mãi là bánh tráng cuốn thịt heo. Thịt heo luộc thái lát mỏng, cuốn cùng bánh tráng, rau sống rồi chấm mắm nêm. Sự hòa quyện giữa vị ngọt của thịt, vị tươi của rau và vị đậm của nước chấm tạo nên nét riêng khó trộn lẫn. Ảnh wondertour
Bên cạnh những món ăn no, Đà Nẵng còn có vô số món ăn vặt hấp dẫn. Bánh xèo giòn rụm ăn kèm nem lụi nướng thơm là bộ đôi quen thuộc trong các quán ăn địa phương. Khi cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm nước lèo béo bùi, hương vị trở nên tròn đầy và khó quên. Ảnh MIA
Dù nổi tiếng ở Hội An, cao lầu vẫn xuất hiện nhiều tại Đà Nẵng và được lòng du khách. Sợi mì dai đặc trưng ăn cùng thịt xá xíu, tóp mỡ giòn và rau sống tạo nên món ăn vừa lạ vừa quen. Ảnh internet
Khi cần tìm món tráng miệng, chè sầu là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vị béo của sầu riêng hòa quyện cùng nước cốt dừa và các loại topping tạo nên món ngọt đậm đà, rất được lòng du khách. Bên cạnh đó, kem bơ mát lạnh, béo ngậy cũng là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày nắng. Ảnh fvgtravel
Đặc biệt, Đà Nẵng còn ghi điểm bởi các món ăn vặt giá rẻ. Trong đó, ốc hút là món quen thuộc với giới trẻ, có thể tìm thấy ở nhiều góc phố với mức giá chỉ từ khoảng 10.000 đồng. Ốc xào cay thơm, ăn kèm nước chấm đậm vị, vừa dân dã vừa cuốn hút. Ảnh Internet
Ẩm thực Đà Nẵng không cầu kỳ nhưng đủ sức chinh phục thực khách bằng sự mộc mạc và chân thành. Mỗi món ăn đều mang theo hơi thở miền Trung đậm đà, giản dị nhưng đầy sức sống. Và đôi khi, chính những quán nhỏ ven đường lại mang đến trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá nơi này. Ảnh Internet
