Khoáng vật màu lửa “phát sáng từ bên trong” khiến giới sưu tầm phát cuồng

Mang sắc cam rực như ánh hoàng hôn bị giữ lại trong đá, spessartine là một trong những khoáng vật đẹp nhất.

Trong thế giới khoáng vật, không thiếu những tinh thể có màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, rất ít loại có thể tạo ấn tượng mạnh như spessartine – một thành viên nổi bật của nhóm garnet (ngọc hồng lựu). Với sắc cam, đỏ cam hoặc vàng cam rực sáng như ngọn lửa, spessartine thường được ví như “ánh mặt trời bị kết tinh trong lòng đất”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Spessartine được đặt tên theo vùng núi Spessart ở Đức, nơi những mẫu khoáng vật đầu tiên được nghiên cứu vào thế kỷ XIX. Về mặt hóa học, đây là loại garnet giàu mangan với công thức Mn₃Al₂(SiO₄)₃. Chính nguyên tố mangan đã tạo nên những gam màu nóng đặc trưng khiến spessartine khác biệt với các loại garnet đỏ sẫm quen thuộc hơn.

Ảnh: earthwonders

Trong tự nhiên, spessartine thường hình thành trong các đá magma giàu silic và đá biến chất. Các tinh thể hoàn chỉnh có thể phát triển thành những khối đa diện gần như hoàn hảo với bề mặt bóng láng tự nhiên. Một số mẫu chất lượng cao có độ trong suốt đáng kinh ngạc, cho phép ánh sáng xuyên qua và tạo hiệu ứng phát sáng từ bên trong.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những người yêu khoáng vật đặc biệt ưa chuộng các mẫu spessartine từ vùng Erongo ở Namibia. Tại đây, các tinh thể màu cam sáng thường mọc trên nền đá sáng màu hoặc kết hợp với các khoáng vật khác như feldspar và thạch anh khói. Sự tương phản màu sắc khiến các mẫu vật trông giống như những viên kẹo pha lê được đặt trên nền đá tự nhiên.

Ngoài giá trị sưu tầm, spessartine còn là một loại đá quý được sử dụng trong ngành trang sức. Những viên đá được mài giác có thể sở hữu màu cam rực rỡ đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng. Trong giới đá quý, các biến thể màu cam tươi đặc biệt đôi khi được gọi bằng tên thương mại "Mandarin Garnet" vì màu sắc gợi nhớ đến quả quýt (mandarin) chín.

Điều thú vị là dù có vẻ ngoài mong manh, spessartine lại khá cứng với độ cứng khoảng 6,5–7,5 trên thang Mohs. Nhờ đó, chúng đủ bền để chế tác thành nhẫn, mặt dây chuyền hoặc các món trang sức cao cấp.

Ngày nay, spessartine không chỉ thu hút các nhà địa chất mà còn chinh phục giới nghệ thuật và nhiếp ảnh khoáng vật. Dưới ánh đèn, những tinh thể màu lửa này có thể tạo nên khung cảnh huyền ảo như các ngọn đuốc tí hon đang cháy trong lòng đá. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp rực rỡ, cấu trúc tinh thể hoàn hảo và độ hiếm tương đối đã giúp spessartine trở thành một trong những khoáng vật được săn đón nhất trong thế giới sưu tầm hiện đại.