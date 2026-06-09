Lần đầu tiên tìm thấy xác tàu đắm có liên quan đến cướp biển vùng Caribbean

Các chuyên gia cho biết, lần đầu tiên phát hiện những xác tàu đắm ở Bahamas có liên quan đến những tên cướp biển hoạt động tại vùng biển Caribbean.

Cụ thể, một nhóm các nhà khảo cổ học và nhà làm phim đã tìm thấy 6 xác tàu đắm ở trong và gần thành phố Nassau của Bahamas. Ba trong số các xác tàu này có liên quan đến "thời kỳ hoàng kim" của hải tặc. Một trong số đó, được tìm thấy trong cảng Nassau, chủ yếu bao gồm các tảng đá dằn tàu. Những tảng đá này được sử dụng để ổn định con tàu và chúng được tìm thấy trên phần còn lại bị chìm của thân tàu bằng gỗ đã bị cháy. Tấn công tàu thuyền và cướp bóc hàng hóa không phải là tất cả những điều mà các tên cướp biển đã làm.

“Sau khi kiểm soát một con tàu và lấy đi hàng hóa, pháo và các trang thiết bị, những tên cướp biển tìm cách xóa mọi dấu vết của tội ác. Đốt tàu là một chiến thuật khét tiếng của hải tặc để che giấu tội ác khỏi chính quyền", Michael Pateman - Giám đốc Bảo tàng Hàng hải Bahamas ở Grand Bahama, cho biết.

Giám đốc Pateman cho hay, thân tàu tìm thấy gần Nassau có các dấu vết của hoạt động phá hoại do cướp biển gây ra. Những hiện vật được tìm thấy bao gồm ván tàu, khung tàu và đinh gỗ. Việc sử dụng đinh gỗ cho thấy con tàu được đóng vào những năm 1700.

Nhóm chuyên gia kiểm tra các xác tàu đắm mới phát hiện ở Bahamas. Ảnh: Chris Atkins, © Wreckwatch TV.

"Thời kỳ hoàng kim" của cướp biển là một giai đoạn ngắn nhưng được nhiều người biết đến, kéo dài từ những năm 1680 đến những năm 1720. Đây là thời kỳ ghi nhận sự gia tăng hoạt động của cướp biển ở Đại Tây Dương cũng như ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thời kỳ này xuất hiện một số tên cướp biển khét tiếng. Nassau trở thành "điểm nóng" thế giới về cướp biển khi có sự xuất hiện của những hải tặc từng gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho các tàu thuyền đi biển như Râu Đen, Calico Jack Rackham, Henry Avery, Benjamin Hornigold, Anne Bonny...

Vào năm 1718, ông Woodes Rogers, thống đốc New Providence, đã nhìn thấy 40 xác tàu bị đốt cháy và đánh chìm bởi cướp biển ngoài khơi bờ biển Nassau. Tuy nhiên, trong suốt nhiều thập kỷ, chưa có con tàu nào trong số này được khai quật. Điều này đã thay đổi khi một đoàn thám hiểm nhận được sự cho phép từ các cơ quan chức năng để lặn quanh Nassau vào tháng 9 và tháng 10/2025. Tổng cộng, họ tìm thấy 6 xác tàu đắm.

Một xác tàu đắm "thời kỳ hoàng kim" của cướp biển mới được phát hiện có thể là thuyền buồm vũ trang một cột buồm có niên đại vào đầu thế kỷ 18, được gọi là sloop - nằm cách Nassau khoảng 35 km về phía Đông. Tại vị trí xác tàu có một đống đá dằn tàu, một khẩu pháo lớn trên boong và một khẩu súng xoay bằng sắt. Nhóm chuyên gia cũng tìm thấy một hòn đá mài kiếm, đạn súng hỏa mai bằng chì và 3 quả đạn đại bác.

Sự hiện diện của các vũ khí liên quan đến chiến tranh và kiểu dáng của khẩu súng xoay cho thấy đây có thể là một tàu cướp biển trong "thời kỳ hoàng kim" hoặc một tàu đi biển cùng thời được trang bị hệ thống phòng thủ để chống hải tặc. Sean Kingsley - nhà khảo cổ học biển và là đồng giám đốc của Cuộc thám hiểm Cướp biển New Providence và là người sáng lập tạp chí Wreckwatch cho hay, việc chưa tìm thấy các dấu vết của hàng hóa trong xác tàu khiến khả năng nó là tàu cướp biển trở nên khả thi hơn.

Ngoài việc tìm kiếm các xác tàu đắm, nhóm chuyên gia còn muốn tìm hiểu cuộc sống của hải tặc tại khu vực này. Khi không lặn thám hiểm các vùng nước để tìm tàu đắm, họ nghiên cứu những tấm bản đồ cổ và các tài liệu khoảng 300 năm tuổi, điều tra các hang động mà hải tặc từng lui tới, một đồn điền với những người bị bắt làm nô lệ và một tháp canh - địa điểm được cho là nơi cướp biển Râu Đen từng sinh sống.