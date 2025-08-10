Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cây cảnh “thay vận” hơn hoa giấy, trồng một cây, lộc kéo cả năm

Kho tri thức

Cây cảnh “thay vận” hơn hoa giấy, trồng một cây, lộc kéo cả năm

Tán lá xanh mát, quả ngọt, lại chứa “bí ẩn phong thủy” giúp gia chủ vượng khí, may mắn và tiền tài rộn ràng quanh năm.

Theo Hải Yến/ Dân việt
1. Hoa giấy từng là “nữ hoàng” cây cảnh nhờ màu sắc rực rỡ, nở như thác nước, dễ chăm, chịu nóng, chịu hạn. Nhưng hiện nay, xu hướng mới đang lên ngôi.
1. Hoa giấy từng là “nữ hoàng” cây cảnh nhờ màu sắc rực rỡ, nở như thác nước, dễ chăm, chịu nóng, chịu hạn. Nhưng hiện nay, xu hướng mới đang lên ngôi.
2. Giới chơi cây cảnh đang mê mẩn những loại cây vừa đẹp vừa ăn được. Và một cái tên nổi bật chính là cây nho – biểu tượng của vẻ đẹp xanh mát và trái ngọt căng mọng.
2. Giới chơi cây cảnh đang mê mẩn những loại cây vừa đẹp vừa ăn được. Và một cái tên nổi bật chính là cây nho – biểu tượng của vẻ đẹp xanh mát và trái ngọt căng mọng.
3. Cây nho thích hợp trồng sân vườn, làm giàn che mát hoặc trồng ban công cho dây leo tạo thành bức tường xanh chống nắng và khói bụi.
3. Cây nho thích hợp trồng sân vườn, làm giàn che mát hoặc trồng ban công cho dây leo tạo thành bức tường xanh chống nắng và khói bụi.
4. Tưởng tượng một buổi chiều, bạn ngồi dưới giàn nho xanh mướt, không khí trong lành, hái một chùm nho chín mọng, vị ngọt lan tận từng tế bào.
4. Tưởng tượng một buổi chiều, bạn ngồi dưới giàn nho xanh mướt, không khí trong lành, hái một chùm nho chín mọng, vị ngọt lan tận từng tế bào.
5. Chỉ với ban công 10m², bạn có thể biến dây nho thành “thác nước pha lê” rực nắng với những chùm quả lấp lánh.
5. Chỉ với ban công 10m², bạn có thể biến dây nho thành “thác nước pha lê” rực nắng với những chùm quả lấp lánh.
6. Nho ưa sáng, leo bám giàn hoặc tường, năm này qua năm khác trở thành một phần kỷ niệm của gia đình và khu phố.
6. Nho ưa sáng, leo bám giàn hoặc tường, năm này qua năm khác trở thành một phần kỷ niệm của gia đình và khu phố.
7. Cây nho vừa đẹp, vừa lọc không khí, lại mang ý nghĩa phong thủy sung túc – may mắn – thịnh vượng.
7. Cây nho vừa đẹp, vừa lọc không khí, lại mang ý nghĩa phong thủy sung túc – may mắn – thịnh vượng.
8. Trong văn hóa Á Đông, quả nho chín mọng tượng trưng mùa màng bội thu và kho thóc đầy ắp – nền tảng của sự no đủ và ổn định.
8. Trong văn hóa Á Đông, quả nho chín mọng tượng trưng mùa màng bội thu và kho thóc đầy ắp – nền tảng của sự no đủ và ổn định.
9. Hình ảnh nho, lựu, đào xuất hiện trong tranh Tết xưa tượng trưng “đông con – sung túc – trường thọ”, gửi gắm ước vọng đủ đầy.
9. Hình ảnh nho, lựu, đào xuất hiện trong tranh Tết xưa tượng trưng “đông con – sung túc – trường thọ”, gửi gắm ước vọng đủ đầy.
10. Nho còn là biểu tượng tình yêu, dây leo quấn quýt tượng trưng sự gắn bó bền chặt, vị ngọt quả nho như vị ngọt tình cảm sâu sắc.
10. Nho còn là biểu tượng tình yêu, dây leo quấn quýt tượng trưng sự gắn bó bền chặt, vị ngọt quả nho như vị ngọt tình cảm sâu sắc.
11. Sự đan xen của tua nho thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Dù bị cắt tỉa, cây vẫn hồi sinh mạnh mẽ – như sức sống bền bỉ của con người.
11. Sự đan xen của tua nho thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Dù bị cắt tỉa, cây vẫn hồi sinh mạnh mẽ – như sức sống bền bỉ của con người.
12. Người xưa tin rằng “Cây nho trước cửa sinh nhiều con cháu” – biểu tượng gia đình đông vui, thịnh vượng.
12. Người xưa tin rằng “Cây nho trước cửa sinh nhiều con cháu” – biểu tượng gia đình đông vui, thịnh vượng.
13. Ngoài ý nghĩa tinh thần, nho chứa vitamin C, K, chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, miễn dịch. Ăn nho hay uống nước ép đều có lợi sức khỏe.
13. Ngoài ý nghĩa tinh thần, nho chứa vitamin C, K, chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, miễn dịch. Ăn nho hay uống nước ép đều có lợi sức khỏe.
14. Về thẩm mỹ, giàn nho xanh mát hay chùm quả vàng rực biến ban công, sân thượng thành góc sống ảo triệu like.
14. Về thẩm mỹ, giàn nho xanh mát hay chùm quả vàng rực biến ban công, sân thượng thành góc sống ảo triệu like.
15. Buổi tối ngồi dưới giàn nho, nghe lá xào xạc, gió mát rượi, thỉnh thoảng một quả nho chín rơi xuống – cảm giác bình yên khó tả.
15. Buổi tối ngồi dưới giàn nho, nghe lá xào xạc, gió mát rượi, thỉnh thoảng một quả nho chín rơi xuống – cảm giác bình yên khó tả.
16. Trồng nho trên ban công không khó: chọn giống phù hợp, chậu lớn, đất tơi xốp, đủ nắng, tưới và bón phân hợp lý.
16. Trồng nho trên ban công không khó: chọn giống phù hợp, chậu lớn, đất tơi xốp, đủ nắng, tưới và bón phân hợp lý.
17. Cắt tỉa đúng cách giúp cây khỏe, quả sai. Giàn nho không chỉ che nắng, làm mát nhà mà còn mang đến mùa thu hoạch ngọt ngào. Trồng nho là trồng ký ức. Mỗi mùa quả chín, cả nhà cùng hái, thưởng thức, lưu lại những khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ.
17. Cắt tỉa đúng cách giúp cây khỏe, quả sai. Giàn nho không chỉ che nắng, làm mát nhà mà còn mang đến mùa thu hoạch ngọt ngào. Trồng nho là trồng ký ức. Mỗi mùa quả chín, cả nhà cùng hái, thưởng thức, lưu lại những khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/1-cay-canh-nay-hon-10-chau-hoa-giay-la-dep-qua-ngon-san-nha-mat-ruoi-thu-hut-tai-loc-may-man-d1353726.html?fbclid=IwY2xjawMEL2BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpUkl5ck45bjBPYmRZamwxAR6ZoskVt6nLNXgHgdXNY8soewTFHwhOST1u2lo_yVLQvSICQ_ZJmqvopnEO-Q_aem_WVGLT_BstKw8YH7er8qSlA
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #nho #cây nho #cây cảnh phong thủy #ý nghĩa của cây nho

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT