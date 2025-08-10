Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật giật mình về ngôi đền nữ thần đầu sư tử

Kho tri thức

Sự thật giật mình về ngôi đền nữ thần đầu sư tử

Bí ẩn ngôi đền Ai Cập nằm sâu trong vách đá, dành riêng cho một nữ thần đầu sư tử khiến giới khảo cổ học ngạc nhiên.

Thiên Đăng
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Athribis, cách Luxor, Ai Cập khoảng hơn 19 km về phía bắc, các chuyên gia đến từ Viện Văn minh Cận Đông cổ đại (IANES) thuộc Đại học Tübingen bất ngờ tìm thấy một quần thể kiến trúc cổ xưa độc lạ, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Athribis, cách Luxor, Ai Cập khoảng hơn 19 km về phía bắc, các chuyên gia đến từ Viện Văn minh Cận Đông cổ đại (IANES) thuộc Đại học Tübingen bất ngờ tìm thấy một quần thể kiến trúc cổ xưa độc lạ, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Ngay vách đá khu vực có một cánh cổng vào, kết nối với một ngôi đền cổ đá vôi nằm sâu bên trong, ước tính ngôi đền này có niên đại tầm khoảng 2.100 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Ngay vách đá khu vực có một cánh cổng vào, kết nối với một ngôi đền cổ đá vôi nằm sâu bên trong, ước tính ngôi đền này có niên đại tầm khoảng 2.100 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Đi sâu vào ngôi đền, giáo sư Christian Leitz, trưởng dự án cuộc khai quật Marcus Müller đến từ Viện Văn minh Cận Đông cổ đại (IANES) tại Đại học Tübingen đã phát hiện ra những bức phù điêu mô tả một vị vua đang dâng lễ vật lên nữ thần đầu sư tử Repit và con trai bà ấy là Kolanthes. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Đi sâu vào ngôi đền, giáo sư Christian Leitz, trưởng dự án cuộc khai quật Marcus Müller đến từ Viện Văn minh Cận Đông cổ đại (IANES) tại Đại học Tübingen đã phát hiện ra những bức phù điêu mô tả một vị vua đang dâng lễ vật lên nữ thần đầu sư tử Repit và con trai bà ấy là Kolanthes. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Việc phân tích các chữ tượng hình khắc trong ngôi đền cổ cho thấy, Vua Ptolemy VIII của thế kỷ thứ 2 Trước Công nguyên là người phụ trách việc xây dựng và trang trí ngôi đền vách đá này. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Việc phân tích các chữ tượng hình khắc trong ngôi đền cổ cho thấy, Vua Ptolemy VIII của thế kỷ thứ 2 Trước Công nguyên là người phụ trách việc xây dựng và trang trí ngôi đền vách đá này. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Ngoài ra, nhóm chuyên gia còn phát hiện ra căn phòng dài khoảng sáu mét và rộng gần ba mét trong đền thờ. Đây từng là kho chứa đồ dùng của đền thờ và sau này được dùng làm nơi để cất giữ bình cổ thiêng liêng amphorae. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Ngoài ra, nhóm chuyên gia còn phát hiện ra căn phòng dài khoảng sáu mét và rộng gần ba mét trong đền thờ. Đây từng là kho chứa đồ dùng của đền thờ và sau này được dùng làm nơi để cất giữ bình cổ thiêng liêng amphorae. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo arkeonews)
#ngôi đền #nữ thần #sư tử #ai cập #ngôi mộ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT