Tìm thấy hóa thạch cá voi xanh lớn nhất thế giới, lịch sử phải viết lại

Tìm thấy hóa thạch cá voi xanh lớn nhất thế giới, lịch sử phải viết lại

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch cá voi xanh cổ đại lớn nhất từng được phát hiện. Loài này sống sớm hơn 1,5 triệu năm so với suy nghĩ trước đó.

Tâm Anh (theo ATI)
Theo các nhà khoa học, hóa thạch cá voi xanh có niên đại hơn 2,5 triệu tuổi được một nông dân ở Italy phát hiện năm 2006 hé lộ nhiều bí mật thú vị. Người nông dân này đã nhìn thấy một đốt sống lớn nhô ra khỏi hồ nước mà dùng để tưới tiêu cho cánh đồng. Phát hiện này mở đầu cho khám phá về hóa thạch cá voi xanh cổ đại lớn nhất từng được tìm thấy. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các chuyên gia trải qua 3 mùa Thu mới có thể hạ thấp mực nước hồ thành công mà không gây ảnh hưởng tới mùa màng của nông dân để có thể trục vớt hóa thạch cá voi xanh đưa lên bờ. Ảnh: G. Bianucci.
Nhà cổ sinh vật học Giovanni Bianucci của Đại học Pisa và các đồng nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu hóa thạch cổ xưa này. Ảnh: Biology Letters.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra hóa thạch cá voi xanh có chiều dài khoảng 26m. Với kích thước này, đây là mẫu hóa thạch lớn nhất từng được con người phát hiện từ trước đến nay. Ảnh: Biology Letters.
Mặc dù kích thước của hóa thạch cá voi xanh nhỏ hơn cá voi xanh hiện đại khoảng 4,5m nhưng phát hiện này hé lộ thông tin bất ngờ. Ảnh: AKHET S.R.L./National Geographic Drawing and Composition: G. BIANUCCI AND F. MARX.
Việc tìm thấy hóa thạch cá voi xanh có niên đại hơn 2,5 triệu năm tuổi là cực kỳ hiếm. Do đó, việc xác định chính xác điều gì đã khiến loài cá voi này phát triển thành cơ thể khổng lồ như hiện nay cũng là bí ẩn gây nhiều tò mò. Ảnh: Wikimedia Commons.
Theo một nghiên cứu năm 2017 phân tích kích thước của nhiều loài cá voi đã biết (bao gồm một số chỉ được biết đến qua hóa thạch), sự gia tăng kích thước của cá voi diễn ra nhanh chóng, vào khoảng 1,5 triệu năm trước, vào đầu kỷ Pleistocene. Ảnh: marinemammalcenter.org.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, phân tích hóa thạch con cá voi xanh có niên đại hơn 2,5 triệu tuổi cung cấp bằng chứng mới về thời điểm loài này gia tăng kích thước. Ảnh: marinemammalcenter.org.
Nhóm nghiên cứu cho hay thời điểm cá voi xanh tăng kích thước còn sớm hơn suy nghĩ trước đây khi mốc thời gian bị đẩy lùi xuống 3,6 triệu năm, thậm chí có thể lâu hơn. Ảnh: whalingmuseum.org.
