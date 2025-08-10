Tìm thấy hóa thạch cá voi xanh lớn nhất thế giới, lịch sử phải viết lại

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch cá voi xanh cổ đại lớn nhất từng được phát hiện. Loài này sống sớm hơn 1,5 triệu năm so với suy nghĩ trước đó.