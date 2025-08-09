Hà Nội

'Nội soi' chiếc bát La Mã cổ độc đáo nhất từng được phát hiện

Kho tri thức

Hiện vật quý hiếm này được gọi là 'Bát Thánh Scremby', thể hiện sự tương tác văn hóa và biểu tượng phức tạp giữa xã hội La Mã cổ đại và Anglo-Saxon.

Thiên Đăng
Trong cuộc khai quật ở Scremby, Lincolnshire nước Anh, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Sheffield đã phát hiện ra một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Sheffield.
Đó là một cái bát bằng hợp kim đồng nhưng điều kỳ lạ là nó được tráng men bên ngoài, phủ lên giữa các đường lằn họa tiết. Ảnh: @Đại học Sheffield.
Cái bát độc đáo này được tìm thấy trong ngôi mộ phụ nữ có niên đại từ thế kỷ thứ 6 Sau Công nguyên, bát được đặt ngay phần đầu hài cốt người phụ nữ. Ảnh: @Đại học Sheffield.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, đây là Chiếc Bát Thánh Scremby, có nguồn gốc La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Sheffield.
Bát Thánh Scremby cao 5,7 cm và có thể chứa khoảng 280 ml chất lỏng. Các họa tiết hình bán nguyệt và hình trái tim được đúc chìm trên bề mặt hợp kim đồng của bát, sau đó được tráng men màu đỏ, xanh ngọc và tím xanh đậm, và nó đã được khéo léo đưa vào bối cảnh tang lễ của người Anglo-Saxon cổ xưa. Ảnh: @Đại học Sheffield.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo arkeonews)
