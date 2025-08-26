Hà Nội

Cây cảnh như sừng độc lạ mang may mắn, tài lộc cho gia đình

Kho tri thức

Cây cảnh như sừng độc lạ mang may mắn, tài lộc cho gia đình

Không chỉ đẹp mắt và độc đáo, dương xỉ sừng hươu được coi là cây cảnh phong thủy quý hiếm, mang ý nghĩa may mắn, bình an và thịnh vượng lâu dài.

Dương xỉ sừng hươu (Staghorn fern) là một trong những loài thực vật cổ xưa nhất, từng xuất hiện từ thời tiền sử, trước cả khi con người có mặt trên Trái đất.
Thoạt nhìn, cây cảnh này khiến người ta liên tưởng đến một sinh vật kỳ lạ vùng nhiệt đới, bám chặt vào cây như loài thú cổ đại.
Sự độc đáo của dương xỉ sừng hươu khiến bất kỳ ai cũng phải mở to mắt, ngắm nhìn thật kỹ từng chi tiết kỳ lạ của nó.
Trong những năm gần đây, loài cây này ngày càng phổ biến nhờ vẻ ngoài sang trọng, uy nghiêm. Nhiều người ví nó như một “quý ông mặc vest”.
Dương xỉ sừng hươu còn được gọi bằng nhiều tên khác: quyết dẹt, lan bắp cải, lan tai tượng, lan ổ rồng hay ổ phượng. Tên khoa học: Platycerium grande.
Cái tên “sừng hươu” bắt nguồn từ hình dạng lá dài, phân nhánh như gạc hươu. Một số lá lại giống bắp cải, tai voi hay tạo thành hình ổ kỳ lạ trên cao.
Vẻ đẹp của loài cây này nằm ở hai loại lá đặc biệt: lá gốc làm nhiệm vụ che chở, giữ ẩm và lá sinh sản dài, cong, có thể rủ xuống đẹp mắt.
Những chiếc lá có thể dài tới 1m, rộng 30cm, tạo nên khung cảnh độc lạ. Chúng còn dẫn nước dọc theo thân lá như máng trượt về rễ.
Dương xỉ sừng hươu là thực vật biểu sinh – sống bám trên cây hoặc đá, hấp thụ dinh dưỡng từ không khí, nước mưa và lớp mùn tích tụ bên dưới.
Loài cây này có giá trị phong thủy cao, tượng trưng cho may mắn, tài lộc, sức khỏe, sự gắn kết gia đình và thịnh vượng bền lâu.
Không chỉ đẹp, dương xỉ sừng hươu còn có khả năng thanh lọc không khí, hút khí độc, điều hòa độ ẩm và tạo môi trường sống trong lành.
Khi trồng, cây ưa ánh sáng khuếch tán, thích ẩm ướt, ấm áp (20–25°C) và cần bón phân hữu cơ thường xuyên. Dễ chăm sóc, chỉ cần cắt bỏ lá già, giữ đất thoáng khí.
Với hình dáng lá độc đáo, ý nghĩa phong thủy tốt lành và khả năng làm sạch không gian, dương xỉ sừng hươu xứng đáng trở thành “báu vật xanh” trong mỗi gia đình.
