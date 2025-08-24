Hà Nội

Quyền trượng chạm khắc từ xương động vật hé lộ tay nghề đỉnh cao

Kho tri thức

Chiếc quyền trượng này được cho là thuộc về một lãnh chúa Scythia, và được coi là một ví dụ phi thường về nghề thủ công của người Scythia.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Solnitsata là một thị trấn cổ gần Provadia, Cộng Hòa Bulgaria ngày nay, là thị trấn tiền sử lâu đời nhất ở châu Âu. Khu định cư này có tường thành kiên cố này tồn tại từ năm 5.600 đến năm 4.350 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Nơi đây thịnh vượng nhờ sản xuất muối và sau đó trao đổi nó trên khắp vùng Balkan. Muối rất đắt đỏ và quý giá vì nó rất cần thiết cho việc bảo quản thực phẩm. Đó là lý do tại sao khu định cư nhỏ bé Solnitsata này (dân số 350 người Scythia) đã xây dựng những bức tường phòng thủ đồ sộ vào khoảng năm 4.700 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Khi tiến hành khai quật tại khu định cư cổ xưa Solnitsata này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Provadia bất ngờ tìm thấy được một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Đó là một cây quyền trượng của người Scythia được chạm khắc từ xương động vật, được phát hiện trong ngôi mộ một vị lãnh chúa người Scythia thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Cây quyền trượng dài 38 cm với phần đầu nhẵn làm từ hai mảnh xương dán lại với nhau. Phần đầu còn lại có đầu hình chim với mỏ cong. Nhìn từ một bên, nó trông giống mỏ đại bàng, một loài vật có ý nghĩa nghi lễ quan trọng đối với người Scythia cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Người Scythia là bậc thầy về nghệ thuật chạm khắc xương, và cây quyền trượng này là một ví dụ điển hình về kỹ năng điêu luyện của họ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Provadia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
