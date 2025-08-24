Hà Nội

Chiêm ngưỡng kim tự tháp hoàn chỉnh đầu tiên của nền văn minh Ai Cập cổ

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng kim tự tháp hoàn chỉnh đầu tiên của nền văn minh Ai Cập cổ

Kim tự tháp đỏ ở Dahshur là một trong những công trình vĩ đại thời cổ đại Ai Cập, vừa mang giá trị lịch sử vừa chứa đựng nhiều bí ẩn hấp dẫn.

T.B (tổng hợp)
1. Kim tự tháp đỏ là kim tự tháp thực sự đầu tiên. Đây được xem là kim tự tháp đầu tiên có hình dáng hoàn chỉnh, không bị gãy góc như các kim tự tháp trước đó. Ảnh: Pinterest.
2. Được xây dựng bởi Pharaoh Sneferu. Pharaoh Sneferu thuộc triều đại thứ tư của Ai Cập cổ đại là người ra lệnh xây dựng công trình này. Ảnh: Pinterest.
3. Cao khoảng 105 mét. Kim tự tháp đỏ ban đầu cao khoảng 105 mét, khiến nó trở thành một trong những công trình lớn nhất ở Dahshur. Ảnh: Pinterest.
4. Gọi là "đỏ" vì màu đá vôi. Tên gọi của kim tự tháp bắt nguồn từ sắc đỏ hồng của những khối đá vôi dùng để xây dựng nó. Ảnh: Pinterest.
5. Có ba phòng bên trong. Bên trong kim tự tháp có ba phòng chính nối với nhau bằng hành lang dài và dốc, dẫn đến buồng chôn cất. Ảnh: memphistours.com.
6. Vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn. So với nhiều kim tự tháp khác bị hư hại, kim tự tháp đỏ còn giữ được phần lớn cấu trúc ban đầu. Ảnh: egypttoursportal.com.
-0 7. Được coi là bước đệm cho Đại kim tự tháp Giza. Việc hoàn thiện kim tự tháp đỏ là kinh nghiệm quan trọng để người Ai Cập xây dựng Đại kim tự tháp sau này. Ảnh: worldhistory.org.
8. Mở cửa cho du khách tham quan. Ngày nay, kim tự tháp đỏ là một trong số ít kim tự tháp ở Ai Cập cho phép khách du lịch vào bên trong. Ảnh: rjtravelagency.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
