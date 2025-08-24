Hà Nội

Chai thủy tinh 300 năm tuổi hình củ hành tây chứa thông tin sốc

Kho tri thức

Chai thủy tinh 300 năm tuổi hình củ hành tây chứa thông tin sốc

Những chai thủy tinh hình củ hành tây quý hiếm, nằm sâu dưới đáy biển suốt 300 năm, vừa được phục chế, hé lộ câu chuyện bí ẩn lịch sử.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Có một con tàu thuộc một phần của Hạm đội Tây Ban Nha năm 1715, đoàn tàu chở vàng, bạc, đá quý, thuốc lá, sô cô la, gia vị và thuốc nhuộm chàm từ các thuộc địa Tân Thế giới đến Tây Ban Nha. Mười một tàu trong hạm đội này đã bị phá hủy bởi một cơn bão ngoài khơi bờ biển Florida. Ảnh: @Sở Tài nguyên Lịch sử Florida.
Và trong quá trình khai quật xác tàu đắm, các thợ lặn bất ngờ tìm thấy hai cái chai thủy tinh hình củ hành tây, được làm bằng kỹ thuật thổi thủy tinh nóng chảy. Chúng được sử dụng để trao đổi hàng hóa cũng như làm vật dụng tiện ích. Trên tàu, những chai này có thể chứa đồ uống có cồn mà thủy thủ đoàn và hành khách thường uống. Ảnh: @Sở Tài nguyên Lịch sử Florida.
Sau đó, các chuyên gia bảo tồn tại Phòng thí nghiệm Bảo tồn thuộc Cục Nghiên cứu Khảo cổ học, Sở Tài nguyên Lịch sử Florida, đã cứu vãn những chai thủy tinh quý hiếm còn sót lại từ thế kỷ 17 này, bằng cách làm sạch lớp kết tủa vỏ sò, hàu bám dày và gia cố bề mặt mỏng manh. Ảnh: @Sở Tài nguyên Lịch sử Florida.
Các nhà bảo tồn đã phải mất bảy tháng làm việc tỉ mỉ để làm sạch và ổn định những chiếc bình dễ vỡ này. Ảnh: @Sở Tài nguyên Lịch sử Florida.
Nhờ quá trình làm sạch và sấy khô chậm rãi, các chai hành tây vẫn còn nguyên vẹn và sau đó được gia cố bằng Paraloid B-72, một chất gia cố gốc nhựa acrylic thường được sử dụng trong bảo quản thủy tinh và gốm sứ. Nhiều lớp chất này giúp ổn định các mảnh thủy tinh còn sót lại bị bong ra, và mang lại cho chai vẻ ngoài sáng bóng như bạn có thể thấy trong các bức ảnh sau khi xử lý. Ảnh: @Sở Tài nguyên Lịch sử Florida.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
