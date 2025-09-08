Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái flex tình yêu ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái flex tình yêu ngọt ngào

Mới đây, loạt ảnh đời thường của Văn Thanh và bạn gái tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng khi khoe tình yêu ngọt ngào.

Thiên Anh
Trong bức hình, Văn Thanh và bạn gái là Trần Bích Hạnh diện đồ đơn giản, khoác vai tình cảm, tay trong tay đầy ngọt ngào.
Trong bức hình, Văn Thanh và bạn gái là Trần Bích Hạnh diện đồ đơn giản, khoác vai tình cảm, tay trong tay đầy ngọt ngào.
Chỉ cần một nụ cười nhẹ hay cử chỉ nhỏ của cặp đôi này cũng đủ khiến fan phải thốt lên: "Đúng chuẩn couple đình đám làng bóng đá!".
Chỉ cần một nụ cười nhẹ hay cử chỉ nhỏ của cặp đôi này cũng đủ khiến fan phải thốt lên: "Đúng chuẩn couple đình đám làng bóng đá!".
Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai cùng khoe dáng trong phòng tập mới thực sự khiến netizen trầm trồ. Văn Thanh lộ rõ cơ bụng săn chắc, rắn rỏi chuẩn vận động viên, trong khi bạn gái cũng chẳng kém cạnh với vòng eo "con kiến" thon gọn, săn gọn đến từng chi tiết. Netizen còn hài hước bình luận: "Yêu nhau đến cơ bụng cũng đẹp đôi thì ai chơi lại".
Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai cùng khoe dáng trong phòng tập mới thực sự khiến netizen trầm trồ. Văn Thanh lộ rõ cơ bụng săn chắc, rắn rỏi chuẩn vận động viên, trong khi bạn gái cũng chẳng kém cạnh với vòng eo "con kiến" thon gọn, săn gọn đến từng chi tiết. Netizen còn hài hước bình luận: "Yêu nhau đến cơ bụng cũng đẹp đôi thì ai chơi lại".
Điều khiến nhiều người chú ý hơn nữa là bạn gái của Văn Thanh vốn xuất thân trong gia đình "trâm anh thế phiệt", không chỉ có nhan sắc ngọt ngào mà còn sở hữu học thức và phong cách sống tinh tế.
Điều khiến nhiều người chú ý hơn nữa là bạn gái của Văn Thanh vốn xuất thân trong gia đình "trâm anh thế phiệt", không chỉ có nhan sắc ngọt ngào mà còn sở hữu học thức và phong cách sống tinh tế.
Bên cạnh sự nghiệp bóng đá của bạn trai, Bích Hạnh luôn giữ hình ảnh kín đáo, ít ồn ào nhưng mỗi lần xuất hiện lại ghi dấu ấn mạnh mẽ.
Bên cạnh sự nghiệp bóng đá của bạn trai, Bích Hạnh luôn giữ hình ảnh kín đáo, ít ồn ào nhưng mỗi lần xuất hiện lại ghi dấu ấn mạnh mẽ.
Sự xứng đôi của cả hai không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở lối sống lành mạnh.
Sự xứng đôi của cả hai không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở lối sống lành mạnh.
Cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh thường xuyên cùng nhau tập luyện thể thao, duy trì vóc dáng và tinh thần tích cực. Điều này giúp họ vừa nâng cao sức khỏe, vừa xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt công chúng.
Cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh thường xuyên cùng nhau tập luyện thể thao, duy trì vóc dáng và tinh thần tích cực. Điều này giúp họ vừa nâng cao sức khỏe, vừa xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt công chúng.
Phía dưới loạt ảnh, netizen thi nhau để lại bình luận: "Cặp này đúng là xứng lứa vừa đôi, nhìn là thấy hợp lắm luôn", "Bạn gái Văn Thanh đẹp dịu dàng, lại còn body đỉnh. Còn chàng thì cơ bắp cuồn cuộn, chuẩn cầu thủ nổi tiếng", "Couple gì mà đến cơ bụng cũng matching, cưng quá trời"...
Phía dưới loạt ảnh, netizen thi nhau để lại bình luận: "Cặp này đúng là xứng lứa vừa đôi, nhìn là thấy hợp lắm luôn", "Bạn gái Văn Thanh đẹp dịu dàng, lại còn body đỉnh. Còn chàng thì cơ bắp cuồn cuộn, chuẩn cầu thủ nổi tiếng", "Couple gì mà đến cơ bụng cũng matching, cưng quá trời"...
Có thể thấy, Vũ Văn Thanh không chỉ là hậu vệ với những bước chân vững chắc trên sân cỏ mà ngoài đời còn giữ được một chuyện tình bền chặt, đáng ngưỡng mộ. Nhiều fan kỳ vọng trong tương lai, cặp đôi sẽ sớm báo tin vui bằng một cái kết viên mãn. ﻿
Có thể thấy, Vũ Văn Thanh không chỉ là hậu vệ với những bước chân vững chắc trên sân cỏ mà ngoài đời còn giữ được một chuyện tình bền chặt, đáng ngưỡng mộ. Nhiều fan kỳ vọng trong tương lai, cặp đôi sẽ sớm báo tin vui bằng một cái kết viên mãn. ﻿
Thời gian gần đây, cặp đôi dính tin đồn sắp về chung một nhà, Văn Thanh thoải mái gọi Bích Hạnh là "vợ yêu" khiến netizen càng nóng lòng chờ đợi một đám cưới cổ tích nữa của làng bóng đá Việt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thời gian gần đây, cặp đôi dính tin đồn sắp về chung một nhà, Văn Thanh thoải mái gọi Bích Hạnh là "vợ yêu" khiến netizen càng nóng lòng chờ đợi một đám cưới cổ tích nữa của làng bóng đá Việt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Vũ Văn Thanh #Trần Bích Hạnh #hot girl phòng gym #phòng gym #hot girl #bạn gái cầu thủ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT