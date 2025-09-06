Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ăn mặc trễ nải trên máy bay, nàng hot girl gây bão cõi mạng

Cộng đồng trẻ

Ăn mặc trễ nải trên máy bay, nàng hot girl gây bão cõi mạng

Mới đây, trong chuyến du lịch, hot girl Yumi.k đăng tải một bức ảnh selfie trên máy bay trong đó cô mặc nội y ren xuyên thấu gây chú ý khắp cõi mạng.

Thiên Anh
Yumi.k nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa và phong cách thời trang táo bạo. Không ngần ngại diện nội y trước ống kính, cô thường xuyên đăng tải những bức hình gợi cảm trên mạng xã hội, khiến mỗi bài đăng đều trở thành tâm điểm chú ý.
Yumi.k nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa và phong cách thời trang táo bạo. Không ngần ngại diện nội y trước ống kính, cô thường xuyên đăng tải những bức hình gợi cảm trên mạng xã hội, khiến mỗi bài đăng đều trở thành tâm điểm chú ý.
Mới đây, trong chuyến du lịch, cô nàng hot girl đã đăng tải một bức ảnh selfie trên máy bay trong đó cô mặc nội y ren xuyên thấu, đeo tai nghe Bluetooth và thỉnh thoảng khéo léo dùng gối ôm che chắn cơ thể.
Mới đây, trong chuyến du lịch, cô nàng hot girl đã đăng tải một bức ảnh selfie trên máy bay trong đó cô mặc nội y ren xuyên thấu, đeo tai nghe Bluetooth và thỉnh thoảng khéo léo dùng gối ôm che chắn cơ thể.
Chú thích “Máy lạnh có thể bật mạnh hơn chút không?” cùng những ánh nhìn trực diện vào ống kính khiến đoạn clip càng thêm cuốn hút. Đặc biệt, vòng một đầy đặn của Yumi.k gần như chiếm trọn khung hình, khiến fan khó lòng rời mắt.
Chú thích “Máy lạnh có thể bật mạnh hơn chút không?” cùng những ánh nhìn trực diện vào ống kính khiến đoạn clip càng thêm cuốn hút. Đặc biệt, vòng một đầy đặn của Yumi.k gần như chiếm trọn khung hình, khiến fan khó lòng rời mắt.
Trong một video khác, Yumi.k chia sẻ sự bất tiện khi thắt dây an toàn trên máy bay. Cô cho biết phần ngực bị kẹp chặt khiến bản thân phải liên tục điều chỉnh tư thế ngồi và vị trí dây đai.
Trong một video khác, Yumi.k chia sẻ sự bất tiện khi thắt dây an toàn trên máy bay. Cô cho biết phần ngực bị kẹp chặt khiến bản thân phải liên tục điều chỉnh tư thế ngồi và vị trí dây đai.
Khoảnh khắc Yumi.k diện áo ren xuyên thấu, để lộ làn da trắng mịn và phần ngực lấp ló khi cúi người về phía ống kính đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên.
Khoảnh khắc Yumi.k diện áo ren xuyên thấu, để lộ làn da trắng mịn và phần ngực lấp ló khi cúi người về phía ống kính đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên.
Có lúc, Yumi.k bất ngờ cúi người sát vào camera để chỉnh gối hoặc nhặt vật gì đó khiến cộng đồng mạng lại được một phen bỏng mắt. Dù tất cả đều trong giới hạn không vi phạm quy tắc của nền tảng, nhưng đủ để khiến hàng loạt fan thả tim và để lại bình luận không chịu nổi.
Có lúc, Yumi.k bất ngờ cúi người sát vào camera để chỉnh gối hoặc nhặt vật gì đó khiến cộng đồng mạng lại được một phen bỏng mắt. Dù tất cả đều trong giới hạn không vi phạm quy tắc của nền tảng, nhưng đủ để khiến hàng loạt fan thả tim và để lại bình luận không chịu nổi.
Đoạn video ngắn của Yumi.k nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn bình luận, hầu hết là những lời khen ngợi và biểu tượng trái tim. Không ít fan còn năn nỉ nàng hot girl thực hiện hẳn một bộ ảnh hoặc vlog trọn chuyến bay với phong cách gợi cảm này.
Đoạn video ngắn của Yumi.k nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn bình luận, hầu hết là những lời khen ngợi và biểu tượng trái tim. Không ít fan còn năn nỉ nàng hot girl thực hiện hẳn một bộ ảnh hoặc vlog trọn chuyến bay với phong cách gợi cảm này.
Với khả năng biến mọi bối cảnh, từ phòng ngủ, bãi biển cho đến khoang máy bay thành sàn diễn của riêng mình, Yumi.k tiếp tục chứng minh cô là “nữ hoàng” của những khoảnh khắc gợi cảm.
Với khả năng biến mọi bối cảnh, từ phòng ngủ, bãi biển cho đến khoang máy bay thành sàn diễn của riêng mình, Yumi.k tiếp tục chứng minh cô là “nữ hoàng” của những khoảnh khắc gợi cảm.
Cách nàng hot girl tận dụng lợi thế hình thể cùng sự tự tin trước ống kính giúp mỗi lần xuất hiện đều trở thành một sự kiện trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu ánh nhìn và khẳng định vị thế ngôi sao trong làng người mẫu mạng.
Cách nàng hot girl tận dụng lợi thế hình thể cùng sự tự tin trước ống kính giúp mỗi lần xuất hiện đều trở thành một sự kiện trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu ánh nhìn và khẳng định vị thế ngôi sao trong làng người mẫu mạng.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
Thiên Anh
#Yumi.k #hot girl #ảnh nội y #máy bay #du lịch #gây bão mạng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT