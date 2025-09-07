Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Huyền Lizzie ngày càng nhuận sắc và mặc đẹp

Cộng đồng trẻ

Hot girl Huyền Lizzie ngày càng nhuận sắc và mặc đẹp

Có thể thấy rằng theo thời gian, Huyền Lizzie không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách của cô cũng ngày càng sành điệu.

Thiên Anh
Công thức áo hai dây peplum và quần trắng ống suông tạo nên tổng thể outfit nữ tính cho hot girl Huyền Lizzie. Nhờ tông màu trắng làm chủ đạo, outfit còn mang đến cho người diện sự trẻ trung.
Công thức áo hai dây peplum và quần trắng ống suông tạo nên tổng thể outfit nữ tính cho hot girl Huyền Lizzie. Nhờ tông màu trắng làm chủ đạo, outfit còn mang đến cho người diện sự trẻ trung.
Áo tank top trắng và quần jeans sẫm màu luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Huyền Lizzie đã sơ vin gọn gàng để nâng tầm tổng thể bộ cánh.
Áo tank top trắng và quần jeans sẫm màu luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Huyền Lizzie đã sơ vin gọn gàng để nâng tầm tổng thể bộ cánh.
Huyền Lizzie đã diện áo corset gợi cảm theo cách đầy cá tính, phóng khoáng. Cô kết hợp item này với quần denim trắng ống suông.
Huyền Lizzie đã diện áo corset gợi cảm theo cách đầy cá tính, phóng khoáng. Cô kết hợp item này với quần denim trắng ống suông.
Thiết kế váy trắng với phần chân váy xếp tầng đã mang đến nét ngọt ngào, xen lẫn vẻ yêu kiều cho Huyền Lizzie.
Thiết kế váy trắng với phần chân váy xếp tầng đã mang đến nét ngọt ngào, xen lẫn vẻ yêu kiều cho Huyền Lizzie.
Huyền Lizzie diện công thức rất đơn giản gồm áo hai dây lụa màu đen, quần trắng nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất hút mắt. Bộ cánh này toát lên nét sang trọng, nữ tính.
Huyền Lizzie diện công thức rất đơn giản gồm áo hai dây lụa màu đen, quần trắng nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất hút mắt. Bộ cánh này toát lên nét sang trọng, nữ tính.
Nếu như áo len mỏng màu trắng có sự dịu dàng, trang nhã thì chân váy ngắn dáng chữ A lại rất trẻ trung, ngọt ngào. Chiếc túi xách ánh bạc ăn nhập hoàn hảo với outfit, giúp tăng vẻ long lanh cho tổng thể trang phục.
Nếu như áo len mỏng màu trắng có sự dịu dàng, trang nhã thì chân váy ngắn dáng chữ A lại rất trẻ trung, ngọt ngào. Chiếc túi xách ánh bạc ăn nhập hoàn hảo với outfit, giúp tăng vẻ long lanh cho tổng thể trang phục.
Mẫu váy trắng của Huyền Lizzie khá đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ nét dịu dàng, tao nhã. Bộ váy này phù hợp để mặc đi dạo phố hoặc du lịch.
Mẫu váy trắng của Huyền Lizzie khá đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ nét dịu dàng, tao nhã. Bộ váy này phù hợp để mặc đi dạo phố hoặc du lịch.
Chỉ là áo trắng với quần jeans xanh nhưng Huyền Lizzie vẫn có vẻ ngoài rất nổi bật. Mẫu áo len tăm mỏng tôn lên đường cong, từ đó nâng tầm vẻ quyến rũ. Trong khi quần jeans xanh lại giúp nhân đôi sự trẻ trung, năng động cho người diện.
Chỉ là áo trắng với quần jeans xanh nhưng Huyền Lizzie vẫn có vẻ ngoài rất nổi bật. Mẫu áo len tăm mỏng tôn lên đường cong, từ đó nâng tầm vẻ quyến rũ. Trong khi quần jeans xanh lại giúp nhân đôi sự trẻ trung, năng động cho người diện.
Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối đồ, chị em có thể áp dụng luôn công thức trang phục trên của Huyền Lizzie. Set đồ đồng bộ gồm áo gile và quần âu trắng giúp người mặc hoàn hiện vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.
Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối đồ, chị em có thể áp dụng luôn công thức trang phục trên của Huyền Lizzie. Set đồ đồng bộ gồm áo gile và quần âu trắng giúp người mặc hoàn hiện vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.
Điểm nhấn của outfit chính là áo cardigan họa tiết. Bộ đồ càng thêm nổi bật nhờ quần short nhung. Chiếc mũ nồi rất phù hợp với bộ cánh nữ tính, yêu kiều. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Điểm nhấn của outfit chính là áo cardigan họa tiết. Bộ đồ càng thêm nổi bật nhờ quần short nhung. Chiếc mũ nồi rất phù hợp với bộ cánh nữ tính, yêu kiều. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Huyền Lizzie #hot girl #thời trang #sành điệu #sắc đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT