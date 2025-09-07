Hot girl Huyền Lizzie ngày càng nhuận sắc và mặc đẹp

Có thể thấy rằng theo thời gian, Huyền Lizzie không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách của cô cũng ngày càng sành điệu.
Khối tài sản của 2 hai nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều được cho là ‘không phải dạng vừa’.
Khối tài sản của 2 hai nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều được cho là ‘không phải dạng vừa’.
Một mình rong ruổi Tây Bắc, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn mùa vàng Sapa – Y Tý, nơi cảnh sắc hoang sơ, bình yên và đầy thử thách trên cung đường.
Genesis G90 2023 vừa bất ngờ được rao bán tại Việt Nam với mức giá gần 6 tỷ đồng, gây chú ý khi “đắt đỏ” hơn so với Merces-Benz và S-Class và BMW 7 Series.
Để ăn mừng chiến thắng của Julius Caesar sau khi đánh bại kẻ thù, một trận hải chiến rùng rợn được dàn dựng, tổ chức vào năm 46 trước Công nguyên.
Khám phá khảo cổ tại Mexico tiết lộ chiếc hố săn voi ma mút đầu tiên, cung cấp bằng chứng quý giá về cuộc sống và chiến lược sinh tồn cổ đại.
Giao tranh đường phố nổ ra dữ dội bên trong thành phố Pokrovsk; các tiểu đoàn Azov đốc chiến phía sau khiến quân Ukraine không dám chùn bước.
Giả sử iPhone không do Apple mà do Samsung sáng tạo, lịch sử smartphone có thể đã chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác, đầy bất ngờ và tranh cãi.
Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này có vận may tiền bạc hiếm có, sự nghiệp thăng hoa, thậm chí nắm trong tay cơ hội đổi đời.
Mặt dây chuyền ngà voi 41.500 năm tuổi này có thể là đồ trang sức lâu đời nhất do con người cổ xưa từng tạo ra ở Châu Âu.
Có nhiều thiết kế nhà trên thế giới khiến người ta phải “cạn lời” vì tính phi thực tế, khó sử dụng hoặc hoàn toàn… vô dụng.
Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới, ông Chandra Bahadur Dangi cao 54,6 cm. Cuộc đời của ông khiến nhiều người tò mò.
Cáo xám Nam Mỹ (Lycalopex griseus) là loài động vật hoang dã sinh sống chủ yếu ở Chile và Argentina, mang nhiều đặc điểm độc đáo ít người biết đến.
Từng bị công ty do chính mình sáng lập sa thải, Steve Jobs đã lập đế chế riêng và quay trở lại để viết nên kỳ tích thay đổi lịch sử Apple.
Ford Mustang GTD không chỉ có sức mạnh đáng kinh ngạc khi lên đến 815 mã lực mà còn có mức giá bán tận 327.960 USD, đắt hơn nhiều các siêu xe khác.
Doanh số Highlander trong năm nay đã giảm gần 50%, và Toyota vừa có những điều chỉnh cho đời 2026. Tuy nhiên, thay đổi lần này không làm khách hàng hài lòng.
Cú va chạm với cầu thủ đối phương khiến gương mặt Hoàng Thị Loan sưng vù, bầm tím. Nữ hậu vệ vẫn thể hiện tinh thần thoải mái dù chấn thương.
Các nhà khảo cổ Scotland tìm thấy quả cầu đá từng được bắn ra từ máy bắn đá thời Trung cổ, hé lộ dấu tích cuộc vây hãm khốc liệt.
Thoạt nhìn vụng về, thô kệch nhưng loài cá ếch dưới đáy đại dương khiến giới khoa học bất ngờ bởi khả năng săn mồi chuẩn xác khủng khiếp.
Nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun có khối tài sản lên đến 110 triệu USD, sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút, nhan sắc không tuổi.
Những bức ảnh về Leningrad (nay là St Petersburg) được Yevgeny Zlobin, diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, ghi lại khi ông đến thành phố này vào những năm 1950.