Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hóa 'thợ sửa ống nước' hot girl Trang Bít Tết gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Hóa 'thợ sửa ống nước' hot girl Trang Bít Tết gây chú ý

Giữ vững phong độ về ngoại hình, hot girl Trang Bít Tết mới đây lại gây chú ý khi xuất hiện với dự án biến hình thành thợ sửa ống nước.

Thiên Anh
Hậu tái xuất, Trang Bít Tết từng bước khiến cộng đồng phải chú ý. Và cô không làm người hâm mộ phải thất vọng với "chiến thuật" gia nhập đường đua nhan sắc quá đỗi mãn nhãn.
Hậu tái xuất, Trang Bít Tết từng bước khiến cộng đồng phải chú ý. Và cô không làm người hâm mộ phải thất vọng với "chiến thuật" gia nhập đường đua nhan sắc quá đỗi mãn nhãn.
Sau màn khẳng định sắc vóc "vượt thời gian", giữ vững phong độ về ngoại hình, Trang Bít Tết mới đây lại gây chú ý khi xuất hiện với dự án biến hình thành thợ sửa ống nước.
Sau màn khẳng định sắc vóc "vượt thời gian", giữ vững phong độ về ngoại hình, Trang Bít Tết mới đây lại gây chú ý khi xuất hiện với dự án biến hình thành thợ sửa ống nước.
Người xem đùa vui rằng, những đàn em của Trang Bít Tết đang nổi lên phải "chạy dài" vì không thể nào sánh kịp. Khán giả không khỏi trầm trồ khi nhận ra rằng, dù đã làm mẹ song cô vẫn giữ được thân hình chuẩn mực với đường cong hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp và vẻ ngoài luôn trẻ trung.
Người xem đùa vui rằng, những đàn em của Trang Bít Tết đang nổi lên phải "chạy dài" vì không thể nào sánh kịp. Khán giả không khỏi trầm trồ khi nhận ra rằng, dù đã làm mẹ song cô vẫn giữ được thân hình chuẩn mực với đường cong hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp và vẻ ngoài luôn trẻ trung.
Với phong cách trang điểm đậm chất nghệ thuật cùng thần thái cuốn hút, Trang Bít Tết dễ dàng "đốn tim" người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với phong cách trang điểm đậm chất nghệ thuật cùng thần thái cuốn hút, Trang Bít Tết dễ dàng "đốn tim" người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng hot girl khéo léo khoe những đường cong quyến rũ trong bộ trang phục thợ sửa ống nước được biến tấu đầy táo bạo, kết hợp với những tư thế tạo dáng ấn tượng, làm nổi bật vẻ đẹp đầy sức sống và gợi cảm.
Nàng hot girl khéo léo khoe những đường cong quyến rũ trong bộ trang phục thợ sửa ống nước được biến tấu đầy táo bạo, kết hợp với những tư thế tạo dáng ấn tượng, làm nổi bật vẻ đẹp đầy sức sống và gợi cảm.
Sự kết hợp bất ngờ giữa vẻ đẹp quyến rũ và hình ảnh người thợ sửa ống nước mạnh mẽ đã tạo nên một sức hút khó cưỡng cho bộ ảnh của Trang Bít Tết.
Sự kết hợp bất ngờ giữa vẻ đẹp quyến rũ và hình ảnh người thợ sửa ống nước mạnh mẽ đã tạo nên một sức hút khó cưỡng cho bộ ảnh của Trang Bít Tết.
Rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, không ngớt lời khen ngợi sự sáng tạo và thần thái của Trang Bít Tết. Thậm chí, có fan còn hài hước rằng: "Nhìn thợ sửa ống nước thế này, chỉ muốn gọi đến nhà ngay và luôn!".
Rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, không ngớt lời khen ngợi sự sáng tạo và thần thái của Trang Bít Tết. Thậm chí, có fan còn hài hước rằng: "Nhìn thợ sửa ống nước thế này, chỉ muốn gọi đến nhà ngay và luôn!".
Bộ ảnh mới một lần nữa khẳng định sức hút của Trang Bít Tết, cho thấy cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn luôn biết cách làm mới bản thân, tạo ra những sản phẩm chất lượng và độc đáo.
Bộ ảnh mới một lần nữa khẳng định sức hút của Trang Bít Tết, cho thấy cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn luôn biết cách làm mới bản thân, tạo ra những sản phẩm chất lượng và độc đáo.
Trang Bít Tết (1996) - nữ coser kiêm game thủ khá nổi tiếng trong cộng đồng game Việt. Cô bắt đầu được dân tình chú ý từ khi nhận lời trở thành admin trong game online bắn súng Xuất Kích, đồng thời thực hiện một bộ ảnh cosplay cực đẹp về tựa game này.
Trang Bít Tết (1996) - nữ coser kiêm game thủ khá nổi tiếng trong cộng đồng game Việt. Cô bắt đầu được dân tình chú ý từ khi nhận lời trở thành admin trong game online bắn súng Xuất Kích, đồng thời thực hiện một bộ ảnh cosplay cực đẹp về tựa game này.
Có duyên với cosplay, thời kỳ đỉnh cao, Trang Bít Tết liên tiếp tung ra những bộ ảnh biến hình ấn tượng, chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng. Trong đó, loạt khoảnh khắc cosplay Yasuo Liên Minh Huyền Thoại từng khiến biết bao chàng trai được phen chao đảo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Có duyên với cosplay, thời kỳ đỉnh cao, Trang Bít Tết liên tiếp tung ra những bộ ảnh biến hình ấn tượng, chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng. Trong đó, loạt khoảnh khắc cosplay Yasuo Liên Minh Huyền Thoại từng khiến biết bao chàng trai được phen chao đảo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Trang Bít Tết #thợ sửa ống nước #hot girl #biến hình #dự án nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT