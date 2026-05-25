Messi bỏ dở trận đấu vì chấn thương, tuyển Argentina thêm lo trước World Cup

Chấn thương đùi của Messi trong trận đấu cuối cùng làm dấy lên nỗi lo lớn cho tuyển Argentina trước giải đấu quan trọng sắp tới.

Ở phút 73, khi tỷ số là 4-4, Messi cảm thấy không ổn nên ra dấu xin HLV cho rời sân. Dù hết trận, giành chiến thắng kịch tính 6-4 nhưng hình ảnh người đội trưởng cúi đầu đi thẳng vào đường hầm đã phủ một bóng đen lớn lên NHM Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina, những người sắp bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup.

Nỗi lo ngại càng tăng lên khi giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là khởi tranh ( đá trận mở màn gặp Algeria vào ngày 16/6). Dù ban huấn luyện Inter Miami trấn an rằng "đây có thể chỉ là tình trạng quá tải cơ đùi" và họ rút Messi ra để "tránh rủi ro", nhưng tiền sử chấn thương của Messi cũng như việc anh đã bước sang độ tuổi U40 luôn là bài toán nhức nhối.

Nếu khả năng xấu nhất xảy ra là thiếu vắng người thủ lĩnh 39 tuổi, sức mạnh của nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Bởi lẽ, vai trò của là không thể thay thế, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn chỗ dựa tinh thần.

Kể từ sau đỉnh cao tại Qatar 2022, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi mà HLV Lionel Scaloni xây dựng. Anh sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 116 bàn thắng sau tổng cộng 198 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu tính riêng 4 năm hậu World Cup 2022, Messi vẫn ghi tới 18 bàn cho đội tuyển, trung bình 0,7 bàn mỗi trận (hiệu suất cao nhất). Những con số này chứng minh vai trò không thể thiếu của Messi.

đang sở hữu một thế hệ tài năng đồng đều, song tầm ảnh hưởng và khả năng định đoạt trận đấu của Messi vẫn cực kỳ quan trọng. Có thể nói, hàng triệu trái tim yêu bóng đá Argentina đang cầu nguyện để người cận vệ già kịp bình phục, tiếp tục dẫn dắt các vũ công Tango trên hành trình lịch sử tại Bắc Mỹ.

Theo Đặng Lai/ Tiền Phong
#Messi #chấn thương #Argentina #World Cup #Inter Miami #bóng đá Mỹ

Bài liên quan

Thể thao

5 điều cần biết về FIFA World Cup 2026™

Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Từ căng thẳng ngoại giao đến giá vé và chi phí đi lại, giải đấu đã tạo nên những tiêu đề nóng hổi ngay cả trước khi quả bóng lăn, và mức độ quan tâm đó càng ngày càng tăng lên khi chúng ta đến gần trận đấu khai mạc giữa Mexico và Nam Phi vào ngày 11 tháng 6.

Để giúp bạn hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ, CNN Sports đã điểm qua 5 điều bạn cần biết.

Thể thao

Huyền thoại bóng đá và cơ hội cuối cùng tại World Cup 2026

World Cup 2026 có thể là lần cuối NHM được chứng kiến Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski hay Son Heung-min tranh tài ở sân khấu lớn.

Kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico này, người hâm mộ sẽ không chỉ hướng sự chú ý tới cuộc đua giành chức vô địch mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi có thể là lần cuối cùng một thế hệ ngôi sao từng làm say đắm hàng tỷ khán giả xuất hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Thể thao

11 đội tuyển công bố danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 và danh sách các cầu thủ đến với giải bước đầu đã được các đội tuyển công bố.

48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đều được yêu cầu cung cấp cho FIFA danh sách đội hình sơ bộ trước ngày 11/5, bao gồm tối đa 55 cầu thủ (trong đó ít nhất bốn thủ môn), nhưng các quốc gia không bắt buộc phải công khai danh sách này. Chỉ những cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ mới được điền tên vào đội hình chính thức, đội hình này phải bao gồm từ 23 đến 26 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn.

Các quốc gia được tự do công bố danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của mình bất cứ lúc nào trước hạn chót ngày 2-6 mà FIFA đưa ra. Tất cả các danh sách chỉ được coi là chính thức và cuối cùng khi FIFA xác nhận đầy đủ 48 cầu thủ vào ngày 2/6.

