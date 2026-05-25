Bruno Fernandes lập kỷ lục 21 kiến tạo mùa giải Ngoại hạng Anh

Tiền vệ Bruno Fernandes lập kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh với 21 kiến tạo mùa này, vượt qua Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Bruno Fernandes chính thức đạt kỉ lục 21 pha kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Analyst

Tại vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 24.5, Manchester United hành quân đến sân của Brighton với tâm lí vô cùng thoải mái khi đã cầm chắc vị trí thứ ba chung cuộc cùng tấm vé dự Champions League. Mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Michael Carrick là giúp người đội trưởng của mình đi vào lịch sử giải đấu.

Phút thứ 33 của trận đấu, từ một quả treo bóng phạt góc hoàn hảo, Bruno Fernandes đã dọn cỗ cho Patrick Dorgu đánh đầu tung lưới đối phương. Đường chuyền này chính thức nâng tổng số kiến tạo của ngôi sao người Bồ Đào Nha lên con số 21, vượt qua cột mốc 20 pha kiến tạo do huyền thoại Thierry Henry (mùa 2002-2003) và Kevin De Bruyne (mùa 2019-2020) nắm giữ.

Trước đó, tiền vệ 31 tuổi đã cân bằng kỉ lục cũ trong trận thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 bằng đường chuyền quyết định cho Bryan Mbeumo. Phong độ hủy diệt này giúp anh giành cú đúp danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Không dừng lại ở đó, Bruno Fernandes cũng tự phá sâu kỉ lục của cựu danh thủ David Beckham về số pha kiến tạo nhiều nhất cho Manchester United trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (15 lần ở mùa 1999-2000). Sau 6 mùa rưỡi cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford, anh đã bỏ túi tổng cộng 72 đường chuyền dọn cỗ tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù.

Trận đấu ngày hạ màn khép lại trọn vẹn khi chính Bruno Fernandes tự điền tên mình lên bảng tỉ số ở phút 48, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Quỷ đỏ sau khi Mbeumo đã ghi bàn nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một. Đây là trận đấu thứ 19 tại Ngoại hạng Anh mà tiền vệ sinh năm 1994 vừa ghi bàn vừa kiến tạo, thành tích trong lịch sử câu lạc bộ chỉ xếp sau hai biểu tượng Wayne Rooney (35 trận) và Ryan Giggs (22 trận).

Thống kê sau trận cũng chỉ ra Bruno Fernandes là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trên sân với 4 lần, nâng tổng số cơ hội ăn bàn anh tạo ra cả mùa lên con số 136. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Mesut Ozil (146 lần ở mùa 2015-2016) là sở hữu thành tích ấn tượng hơn siêu sao người Bồ Đào Nha.