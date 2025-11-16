Hà Nội

Bạn đọc

Cấp nước Nhà Bè: Nhiều nhà thầu bị loại vì lỗi sơ đẳng, Trường Phát Thịnh rộng cửa trúng thầu

Tại gói thầu xây lắp gần 4 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè làm chủ đầu tư, trong khi đối thủ trượt thầu vì những lỗi "ngớ ngẩn" như đính kèm nhầm file hay thiếu tài liệu tài chính, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Thịnh đã dễ dàng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 2%.

Hải Đăng - Hà Linh

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè" (Mã TBMT: IB2500397026-00).

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 438/QĐ-CNNB ngày 06/11/2025 do ông Dương Văn Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Thịnh. Giá trúng thầu là 3.874.967.790 đồng, giảm khoảng 77,9 triệu đồng so với giá gói thầu (3.952.940.582 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn khoảng 1,97%.

qd-1974.jpg
Quyết định số 438/QĐ-CNNB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 575/BC-ĐV.2025 ngày 30/10/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đã ghi nhận những lỗi trượt thầu rất "khó hiểu" từ các đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể, gói thầu thu hút 4 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Tân đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Nguyên nhân được Tổ chuyên gia chỉ ra là tại mục Bảo đảm dự thầu, nhà thầu kê khai giá trị 59.200.000 đồng nhưng file đính kèm "Bao lanh DT.pdf" lại chứa nội dung là... Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây được xem là một lỗi sơ đẳng hiếm gặp đối với một nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng.

Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vinh Khang cũng dừng bước sớm ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Nhà thầu này kê khai nguồn lực tài chính là vốn tự có nhưng không đính kèm tài liệu chứng minh (cam kết cung cấp tín dụng), dẫn đến việc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Đối thủ còn lại là Công ty TNHH Xây dựng công trình thủy Khánh Long vượt qua bước đánh giá năng lực nhưng lại "ngã ngựa" ở phần đánh giá kỹ thuật. Tổ chuyên gia nhận định nhà thầu này không khảo sát hiện trạng bên trong phòng làm việc tại tầng trệt, không có hình ảnh khảo sát thực tế, biện pháp thi công đưa ra chung chung, không phù hợp với đặc thù vừa thi công vừa hoạt động của tòa nhà Cấp nước Nhà Bè.

Việc 3 đối thủ bị loại vì những lý do thiếu sự chuẩn bị chu đáo đã giúp Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Thịnh trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Chân dung nhà thầu "bách phát bách trúng"

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Thịnh có địa chỉ trụ sở tại Số 36-40 Đường Số 7, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là ông Châu Quang Trường.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, Trường Phát Thịnh có mối quan hệ khá "đặc biệt" với Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu tại bên mời thầu này và trúng cả 3, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100%.

Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, trong năm 2024, Trường Phát Thịnh cũng đã trúng gói thầu "Cải tạo nhà vệ sinh tầng 1 và tầng trệt" (giá trúng hơn 937 triệu đồng) và gói thầu "Cải tạo mặt ngoài trụ sở" (giá trúng hơn 3 tỷ đồng) cũng do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè làm chủ đầu tư.

Trao đổi về vấn đề pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên mắc các lỗi cơ bản về thủ tục hành chính hoặc chuẩn bị hồ sơ sơ sài là những dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng lưu ý giám sát, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh."

