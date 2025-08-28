Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trang Pháp diện áo dài trắng diễu hành A80, được khen trẻ trung như nữ sinh

Giải trí

Trang Pháp diện áo dài trắng diễu hành A80, được khen trẻ trung như nữ sinh

Xuất hiện trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, Trang Pháp diện áo dài trắng khiến nhiều người ngỡ ngàng, ví như nữ sinh cấp 3.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, nữ ca sĩ Trang Pháp chọn cho mình tà áo dài trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô trở thành tâm điểm ống kính.
Tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, nữ ca sĩ Trang Pháp chọn cho mình tà áo dài trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô trở thành tâm điểm ống kính.
Nhiều khán giả khen ngợi cô trẻ trung hơn tuổi thật, thậm chí trông giống như một nữ sinh trung học.
Nhiều khán giả khen ngợi cô trẻ trung hơn tuổi thật, thậm chí trông giống như một nữ sinh trung học.
Không chỉ ghi điểm trong sự kiện, nhan sắc đời thường của Trang Pháp cũng luôn được đánh giá cao.
Không chỉ ghi điểm trong sự kiện, nhan sắc đời thường của Trang Pháp cũng luôn được đánh giá cao.
Cô vẫn giữ được nét trẻ trung cùng làn da sáng mịn và vóc dáng mảnh mai.
Cô vẫn giữ được nét trẻ trung cùng làn da sáng mịn và vóc dáng mảnh mai.
Vòng eo thon gọn là điểm cộng lớn, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.
Vòng eo thon gọn là điểm cộng lớn, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.
Trang Pháp định hình phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm.
Trang Pháp định hình phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm.
Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế áo dáng ngắn, phối cùng chân váy hoặc quần lưng cao để khoe khéo đôi chân dài và đường cong cơ thể.
Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế áo dáng ngắn, phối cùng chân váy hoặc quần lưng cao để khoe khéo đôi chân dài và đường cong cơ thể.
Bikini cũng là item mà Trang Pháp thường lựa chọn trong mỗi chuyến nghỉ mát.
Bikini cũng là item mà Trang Pháp thường lựa chọn trong mỗi chuyến nghỉ mát.
Váy ngắn, áo crop top dễ trông thấy ở nhiều công thức thời trang dạo phố của "chị đẹp" sinh năm 1989. Cô kết hợp hài hòa các gam màu tươi sáng, ngọt ngào như hồng, trắng, tím, xanh nhạt… ở mỗi món đồ nhằm mang lại vẻ ngoài quyến rũ.
Váy ngắn, áo crop top dễ trông thấy ở nhiều công thức thời trang dạo phố của "chị đẹp" sinh năm 1989. Cô kết hợp hài hòa các gam màu tươi sáng, ngọt ngào như hồng, trắng, tím, xanh nhạt… ở mỗi món đồ nhằm mang lại vẻ ngoài quyến rũ.
Với nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang linh hoạt, Trang Pháp đã trở thành một biểu tượng cho sự tự tin và nét quyến rũ riêng biệt, truyền cảm hứng cho nhiều người. Ảnh: FB Trang Phap
Với nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang linh hoạt, Trang Pháp đã trở thành một biểu tượng cho sự tự tin và nét quyến rũ riêng biệt, truyền cảm hứng cho nhiều người. Ảnh: FB Trang Phap
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Trang Pháp #ca sĩ Trang Pháp #chị đẹp Trang Pháp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT