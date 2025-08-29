Hà Nội

Nữ diễn viên được khen xinh đẹp bậc nhất sơ duyệt A80

Giải trí

Nữ diễn viên được khen xinh đẹp bậc nhất sơ duyệt A80

Trong buổi sơ duyệt A80, nữ diễn viên Vũ Việt Hoa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc rạng ngời và thần thái dịu dàng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Xuất hiện trong hàng ngũ nghệ sĩ tham gia buổi sơ duyệt A80, diễn viên trẻ của VTV – Vũ Việt Hoa khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh duyên dáng trong tà áo dài.
Giữa không khí trang nghiêm của buổi sơ duyệt, nụ cười trong sáng cùng gương mặt rạng rỡ của cô đã thu hút mọi ánh nhìn.
Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện dành tặng cho Việt Hoa những lời khen “có cánh”, thậm chí gọi cô là “mỹ nhân xinh đẹp nhất tại sơ duyệt A80”.
Không cần đến ống kính chuyên nghiệp hay ánh sáng sân khấu, vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút của nữ diễn viên vẫn tỏa sáng qua cam thường.
Vẻ đẹp nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng đậm chất Việt Nam của cô được nhiều người yêu thích.
Làn da mịn màng, đường nét thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô trở nên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ.
Ở tuổi 29, diễn viên Việt Hoa sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào.
Đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
Nữ diễn viên thường chọn những bộ cánh khá kín đáo, dễ mặc nhưng vẫn tôn lên nét đẹp hình thể.
So với thời điểm mới bước vào nghề, hiện tại nữ diễn viên Việt Hoa được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Khuôn mặt tươi tắn, luôn nở nụ cười cùng làn da trắng sáng là điểm nổi bật của Việt Hoa.
Gần đây, Việt Hoa và Phương Oanh có dịp tái ngộ trong Gió ngang khoảng trời xanh. Trái với hình ảnh cô gái ham tiền ngày nào, Việt Hoa lần này thể hiện chiều sâu cảm xúc, vừa mạnh mẽ vừa kiêu hãnh sau những tổn thương.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
