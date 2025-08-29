Hà Nội

“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” Ngọc Hân diện áo dài chào mừng Quốc khánh

Giải trí

“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” Ngọc Hân diện áo dài chào mừng Quốc khánh

Hoa hậu Ngọc Hân tươi tắn, rạng rỡ trong tà áo dài trắng, khoe bụng bầu vượt mặt.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trước thềm Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Ngọc Hân bắt trend yêu nước khi thực hiện bộ ảnh áo dài. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Nàng hậu diện áo dài trắng, chào mừng đại lễ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân vẫn rạng rỡ, tươi tắn dù bụng bầu vượt mặt. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Hoa hậu Việt Nam 2010 khéo léo lựa chọn trang phục áo dài có chất liệu mềm mại, vừa vòng eo của mình. Ảnh: FB Ngọc Hân.
"Bà bầu" Ngọc Hân có nhiều khoảnh khắc nhí nhảnh. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân háo hức hòa chung không khí chào mừng đại lễ của người dân. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Người đẹp sinh năm 1989 gây chú ý khi bế bụng bầu đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Vào đại lễ 30/4/2025, Ngọc Hân thực hiện bộ áo dài bên các em nhỏ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
"Yêu nước từ thuở còn thơ. Mai mốt con mơ làm anh hùng nhỏ. Hòa bình độc lập không dễ gì mà giành được, có được rồi là những búp măng non quyết tâm giữ vững", Gia Đình Xã Hội dẫn lời Ngọc Hân. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Quốc khánh 2/9 #đại lễ 2/9 #áo dài #Hoa hậu Ngọc Hân

