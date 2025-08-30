Hà Nội

Hoa hậu Hà Trúc Linh nổi bật trong khối Văn hóa, Thể thao tổng duyệt A80

Giải trí

Hoa hậu Hà Trúc Linh nổi bật trong khối Văn hóa, Thể thao tổng duyệt A80

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh diện áo dài khoe nhan sắc rạng ngời, vẻ duyên dáng khi có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao tổng duyệt A80.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ hình ảnh xinh đẹp rạng ngời trong tổng duyệt A80. Ảnh: FB Hà Trúc Linh.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ hình ảnh xinh đẹp rạng ngời trong tổng duyệt A80. Ảnh: FB Hà Trúc Linh.
Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao. Ảnh: FB Hà Trúc Linh.
Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao. Ảnh: FB Hà Trúc Linh.
Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền cũng nổi bật trong tổng duyệt A80 nhờ vẻ ngoài dịu dàng, rạng ngời. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền cũng nổi bật trong tổng duyệt A80 nhờ vẻ ngoài dịu dàng, rạng ngời. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền cho biết, cô có mặt từ lúc 1h sáng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền cho biết, cô có mặt từ lúc 1h sáng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong tổng duyệt A80. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong tổng duyệt A80. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng Trang Pháp, NSND Xuân Bắc, NSND Lê Khanh, Lâm Thanh Nhã. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng Trang Pháp, NSND Xuân Bắc, NSND Lê Khanh, Lâm Thanh Nhã. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền khoe vẻ dịu dàng bên Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Mỹ Huyền khoe vẻ dịu dàng bên Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Trần Mỹ Huyền.
Các hoa hậu: Bảo Ngọc, Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh háo hức và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Các hoa hậu: Bảo Ngọc, Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh háo hức và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Tiểu Vy khoe hình ảnh bên dàn diễn viên Mưa đỏ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Tiểu Vy khoe hình ảnh bên dàn diễn viên Mưa đỏ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Tăng Duy Tân bày tỏ khi tham gia buổi tổng duyệt: "Tôi yêu các đồng chí. Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: FB Tăng Duy Tân.
Tăng Duy Tân bày tỏ khi tham gia buổi tổng duyệt: "Tôi yêu các đồng chí. Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: FB Tăng Duy Tân.
Tăng Duy Tân, Mono, Phan Mạnh Quỳnh và nhiều nam nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm trong buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Tăng Duy Tân.
Tăng Duy Tân, Mono, Phan Mạnh Quỳnh và nhiều nam nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm trong buổi tổng duyệt. Ảnh: FB Tăng Duy Tân.
NTK Đức Hùng (thứ ba bên trái) cũng tham gia tổng duyệt A80. Ảnh: FB Đức Hùng.
NTK Đức Hùng (thứ ba bên trái) cũng tham gia tổng duyệt A80. Ảnh: FB Đức Hùng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#tổng duyệt A80 #diễu binh #diễu hành #tổng duyệt diễu binh #đại lễ 2/9 #Quốc khánh 2/9

