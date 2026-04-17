Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cặp đôi dựng hiện trường nhảy cầu để trốn công an

Đôi nam nữ tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi gây nhiều vụ trộm cắp, để lại dép, thư tuyệt mệnh trên cầu khiến hàng chục người tìm kiếm suốt một ngày. 

Tuệ Minh

Ngày 17/4, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết qua điều tra, công an xác định em N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi), cùng trú tại xã Nghĩa Hành, không tự tử như nội dung thư tuyệt mệnh để lại trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 5h ngày 16/4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép, 2 thư tuyệt mệnh.

Thư "tuyệt mệnh" cặp đôi để lại trên cầu nhằm dựng hiện trường giả.

Trong thư, đôi nam nữ cho rằng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”. Trong thư có đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai và số điện thoại người thân.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã liên lạc với người thân của N.L.T.T. và L.T.N.T. để xác minh thông tin. Sau đó, công an và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông suốt một ngày nhưng không phát hiện người nào.

Công an làm việc với N.L.T.T. (Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành).

Tối 16/4, công an phát hiện N.L.T.T. và L.T.N.T. xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. Biết bị phát hiện nên cả hai bỏ chạy. Công an truy đuổi và bắt được thiếu nữ 15 tuổi, riêng nam thanh niên đã trốn thoát.

“Hai thanh thiếu niên này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại một số địa phương nên dựng hiện trường giả vụ tự tử để tránh bị công an xử lý”, ông Sâm thông tin.

Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm thanh niên tên T..

Từ 15/4/2026 khóa sim không xác thực VNeID.
#dựng hiện trường giả #Công an #trộm cắp #Quảng Ngãi

Công an xã Sơn Tịnh truy bắt đối tượng gây thương tích, cố thủ trên núi

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng khi đối tượng có biểu hiện tâm thần bất định và có hung khí, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương, truy bắt.

Khoảng 11h ngày 15/4/2026, Công an xã Sơn Tịnh nhận được tin báo khẩn cấp về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa cố thủ tại nhà đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đến thiết bị, phối hợp xử lý các phương tiện vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng gây phẫn nộ ở Quảng Ngãi

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau giờ thi giữa kỳ, phải nhập viện điều trị gây phẫn nộ, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 12.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi).

Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nữ sinh.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới