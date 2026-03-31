Cấp cứu thành công cụ ông 71 tuổi nghẹn thịt gà trong thực quản

Nội soi cấp cứu thành công cho cụ ông 71 tuổi nghẹn thịt gà trong thực quản tránh các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nội soi cấp cứu thành công lấy dị vật thịt gà kèm bã thức ăn mắc nghẹt tại thực quản cho cụ ông 71 tuổi.

Theo đó, ngày 29/3, bệnh nhân L.T.H (71 tuổi), trú tại xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn, nuốt vướng, đau vùng cổ họng sau bữa ăn tối ngày 28/3. Gia đình cho biết, bệnh nhân nghi bị nghẹn thịt gà khi ăn cơm.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy một dị vật kích thước khoảng 27mm kèm bã thức ăn mắc kẹt tại thực quản người bệnh, gây cản trở đường nuốt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị nghẹn khi ăn cơm - Ảnh BVCC

Sau khi các bác sĩ hội chẩn, nhận thấy bệnh nhân già yếu, để đảm bảo an toàn, bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản ống cứng gắp dị vật tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Bác sĩ Đặng Quang Tuấn – Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong quá trình nội soi bằng ống cứng, Ê-kíp phẫu thuật đã cẩn thận, khéo léo, thành công lấy ra một miếng thịt gà (như ảnh) kích thước khoảng (2x3)cm cùng toàn bộ bã thức ăn mắc kẹt tại vị trí dưới miệng thực quản.

Sau khi lấy dị vật, tình trạng nuốt nghẹn của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện.

Dị vật thịt gà cùng bã thức ăn được nội soi lấy ra - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, dị vật thực quản nếu không được xử trí kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Tổn thương, loét thực quản; Áp xe trung thất; Thủng thực quản; Thậm chí đe dọa tính mạng...

“Người cao tuổi thường có răng yếu, răng giả... khả năng nhai kém, vì vậy cần đặc biệt lưu ý khi ăn uống: Nhai kỹ, cắt nhỏ thức ăn trước khi ăn; Không vừa ăn vừa nói chuyện; Không vừa ăn vừa uống rượu bia dễ gây mất tập trung khi nuốt; Hạn chế các loại thực phẩm dai, nhiều xương...

"Khi xuất hiện các dấu hiệu như: Nuốt vướng, nuốt nghẹn; Đau tức vùng họng hoặc sau xương ức; Cảm giác có dị vật mắc trong cổ họng... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo.

Nội soi gắp hạt hồng xiêm hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh

Bệnh nhân 41 tuổi ở Quảng Ngãi bị ho kéo dài, khó thở do hạt hồng xiêm mắc trong phế quản suốt 4 tháng, đã được các bác sĩ xử lý thành công.

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công hạt hồng xiêm (hạt sapoche) kích thước hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh.

Bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) ho kéo dài, khó thở, thậm chí ho ra máu nhưng không rõ nguyên nhân, đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả.

Gắp thành công dị vật mắc kẹt trong phổi thiếu niên 15 tuổi

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm, cứu sống nam thiếu niên 15 tuổi.

Ca can thiệp được đánh giá là phức tạp và đòi hỏi nhiều sáng tạo trong chuyên môn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Điểm đáng chú ý của ca bệnh không chỉ nằm ở việc dị vật đã tồn tại lâu ngày trong phổi mà còn ở sự phối hợp liên chuyên khoa hiếm gặp. Đặc biệt, các dụng cụ thường dùng trong thông tim can thiệp đã được ứng dụng vào đường hô hấp, giúp ê-kíp thực hiện một ca lấy dị vật đầy kịch tính.

Lần đầu nội soi khí quản gắp dị vật, cứu sống trẻ 5 tuổi trong gang tấc

Người dân cần theo dõi chặt chẽ trẻ nhỏ, không để trẻ chơi các vật nhỏ dễ gây hóc, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu hóc dị vật, khó thở.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Than Uyên đã sử dụng máy nội soi khí quản gắp dị vật, cứu sống cháu bé 5 tuổi trong gang tấc.

Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 29/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Than Uyên tiếp nhận bệnh nhi 64 tháng tuổi, trú tại bản Háng Á, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, trong tình trạng khó thở, ho sặc sụa, tím tái toàn thân. Theo gia đình, trẻ bị hóc dị vật khi đang chơi đồ chơi.

