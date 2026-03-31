Cấp cứu thành công cụ ông 71 tuổi nghẹn thịt gà trong thực quản

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nội soi cấp cứu thành công lấy dị vật thịt gà kèm bã thức ăn mắc nghẹt tại thực quản cho cụ ông 71 tuổi.

Theo đó, ngày 29/3, bệnh nhân L.T.H (71 tuổi), trú tại xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn, nuốt vướng, đau vùng cổ họng sau bữa ăn tối ngày 28/3. Gia đình cho biết, bệnh nhân nghi bị nghẹn thịt gà khi ăn cơm.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy một dị vật kích thước khoảng 27mm kèm bã thức ăn mắc kẹt tại thực quản người bệnh, gây cản trở đường nuốt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị nghẹn khi ăn cơm - Ảnh BVCC

Sau khi các bác sĩ hội chẩn, nhận thấy bệnh nhân già yếu, để đảm bảo an toàn, bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản ống cứng gắp dị vật tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Bác sĩ Đặng Quang Tuấn – Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong quá trình nội soi bằng ống cứng, Ê-kíp phẫu thuật đã cẩn thận, khéo léo, thành công lấy ra một miếng thịt gà (như ảnh) kích thước khoảng (2x3)cm cùng toàn bộ bã thức ăn mắc kẹt tại vị trí dưới miệng thực quản.

Sau khi lấy dị vật, tình trạng nuốt nghẹn của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện.

Dị vật thịt gà cùng bã thức ăn được nội soi lấy ra - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, dị vật thực quản nếu không được xử trí kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Tổn thương, loét thực quản; Áp xe trung thất; Thủng thực quản; Thậm chí đe dọa tính mạng...

“Người cao tuổi thường có răng yếu, răng giả... khả năng nhai kém, vì vậy cần đặc biệt lưu ý khi ăn uống: Nhai kỹ, cắt nhỏ thức ăn trước khi ăn; Không vừa ăn vừa nói chuyện; Không vừa ăn vừa uống rượu bia dễ gây mất tập trung khi nuốt; Hạn chế các loại thực phẩm dai, nhiều xương...

"Khi xuất hiện các dấu hiệu như: Nuốt vướng, nuốt nghẹn; Đau tức vùng họng hoặc sau xương ức; Cảm giác có dị vật mắc trong cổ họng... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hội chứng kiệt sức vì AI gia tăng đáng báo động.