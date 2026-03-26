Nội soi gắp hạt hồng xiêm hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công hạt hồng xiêm (hạt sapoche) kích thước hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh.

Bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) ho kéo dài, khó thở, thậm chí ho ra máu nhưng không rõ nguyên nhân, đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân không nhớ tiền sử sặc dị vật, tuy nhiên các triệu chứng kéo dài gần 4 tháng khiến bác sĩ nghi ngờ tổn thương đường thở.

Hạt hồng xiêm trong đường thở bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận hình ảnh bất thường tại phế quản phải. Nội soi phế quản sau đó phát hiện một dị vật là hạt hồng xiêm kích thước hơn 2cm nằm ở phế quản thùy dưới phải, gây chít hẹp lòng phế quản, kèm tổ chức hạt và viêm phổi hậu tắc.

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng phối hợp với Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm và gắp thành công dị vật ra ngoài.

Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm ho, giảm khó thở.

Hạt hồng xiêm được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Hoàng Thị Tâm, Phó Trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, dị vật đường thở bị bỏ quên trong thời gian dài có thể gây viêm phổi kéo dài, ho ra máu, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, tràn mủ màng phổi hoặc giãn phế quản.

Trường hợp này, dị vật kích thước lớn lại tồn tại nhiều tháng, làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn trong quá trình can thiệp.

“Người dân không nên ăn vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa, đặc biệt ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Các loại trái cây có hạt trơn như sapoche, nhãn, mãng cầu cần loại bỏ hạt trước khi ăn. Khi bị hóc, không nên áp dụng các mẹo dân gian vì có thể làm dị vật đi sâu hơn. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc ho ra máu, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, các bác sĩ khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Thai phụ 39 tuần ăn ốc bị sốc phản vệ nguy kịch.