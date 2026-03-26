Nội soi gắp hạt hồng xiêm hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh

Bệnh nhân 41 tuổi ở Quảng Ngãi bị ho kéo dài, khó thở do hạt hồng xiêm mắc trong phế quản suốt 4 tháng, đã được các bác sĩ xử lý thành công.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công hạt hồng xiêm (hạt sapoche) kích thước hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh.

Bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) ho kéo dài, khó thở, thậm chí ho ra máu nhưng không rõ nguyên nhân, đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân không nhớ tiền sử sặc dị vật, tuy nhiên các triệu chứng kéo dài gần 4 tháng khiến bác sĩ nghi ngờ tổn thương đường thở.

Hạt hồng xiêm trong đường thở bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận hình ảnh bất thường tại phế quản phải. Nội soi phế quản sau đó phát hiện một dị vật là hạt hồng xiêm kích thước hơn 2cm nằm ở phế quản thùy dưới phải, gây chít hẹp lòng phế quản, kèm tổ chức hạt và viêm phổi hậu tắc.

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng phối hợp với Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm và gắp thành công dị vật ra ngoài.

Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm ho, giảm khó thở.

Hạt hồng xiêm được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Hoàng Thị Tâm, Phó Trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, dị vật đường thở bị bỏ quên trong thời gian dài có thể gây viêm phổi kéo dài, ho ra máu, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, tràn mủ màng phổi hoặc giãn phế quản.

Trường hợp này, dị vật kích thước lớn lại tồn tại nhiều tháng, làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn trong quá trình can thiệp.

“Người dân không nên ăn vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa, đặc biệt ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Các loại trái cây có hạt trơn như sapoche, nhãn, mãng cầu cần loại bỏ hạt trước khi ăn.

Khi bị hóc, không nên áp dụng các mẹo dân gian vì có thể làm dị vật đi sâu hơn. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc ho ra máu, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, các bác sĩ khuyến cáo.

Tết vui đừng lơ là, 3 kỹ thuật sơ cứu 'vàng' khi trẻ hóc hạt dưa, kẹo

Ngày Tết hóc hạt hướng dương, hạt dưa, đồ chơi kích thước nhỏ… là những tai nạn luôn rình rập trẻ em.

Đã có trẻ tử vong

BSCKI. Phạm Thị Mỹ Anh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TP HCM cho biết, ngày Tết, trẻ thường vừa ăn vừa cười đùa, chạy nhảy, cộng với các loại thức ăn dễ gây hóc như hạt bí, đậu phộng, hạt dưa, thạch rau câu, kẹo cứng... khiến nguy cơ hóc dị vật đường thở tăng cao.

Cứu sống bé 7 tuổi bị hóc đầu bút bi vào đường thở

Dị vật nhỏ như đầu bút có thể gây tắc nghẽn đường thở, cần cấp cứu nhanh chóng để tránh tử vong và các biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin, vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhi là bé trai 7 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở. Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên.

