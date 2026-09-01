Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ u cơ mỡ mạch thận rất nguy kịch

Người đàn ông trung niên thoát khỏi nguy cơ mất máu cấp do vỡ u cơ mỡ mạch thận, các bác sĩ cảnh báo cần chú ý cơn đau lưng đột ngột để tránh biến chứng.

Ngày 28/8, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện ĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân N.V.A (53 tuổi), nhập viện trong tình trạng vỡ u cơ mỡ mạch thận (AML) trái gây tụ máu diện rộng khoang sau phúc mạc.

Trước đó, khoảng 3h, bệnh nhân xuất hiện cơn đau đột ngột vùng mạn sườn trái lan xuyên ra sau lưng. Do có tiền sử đái tháo đường và nang thận, cơ sở y tế ban đầu chẩn đoán theo dõi vỡ nang thận gây chảy máu, tiến hành truyền dịch, giảm đau rồi chuyển tuyến. Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng da niêm mạc hồng nhạt, ấn đau dữ dội mạn sườn trái, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng tại bệnh viện tuyến trên xác định khối u cơ mỡ mạch thận trái đã vỡ, máu tụ lan dọc bờ trước cơ thắt lưng hai bên. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp mang dấu hiệu cảnh báo điển hình của AML vỡ nhưng rất dễ bị nhầm lẫn với vỡ nang thận do tiền sử bệnh lý trước đó.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh bvdkbacninhso1.vn

Nhận định nguy cơ mất máu cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa lập tức được triển khai. Kíp mổ do BS.CKII Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học và BS Nguyễn Văn Nguyên, Phó Trưởng khoa trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng kíp Gây mê hồi sức của BS Tống Ngọc Giáp.

Sau gần 3h can thiệp căng thẳng, ê-kíp đã tiến hành cắt bán phần thận chứa khối u, kiểm soát hoàn toàn điểm chảy máu, đồng thời phối hợp truyền máu và hồi sức tích cực để bảo tồn tối đa phần thận lành còn lại. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được chăm sóc tại khoa và dự kiến có thể xuất viện sau 7 đến 10 ngày nếu hồi phục thuận lợi.

U cơ mỡ mạch thận tuy là khối u lành tính cấu tạo từ mô mỡ, cơ trơn và mạch máu bất thường, phần lớn phát hiện tình cờ qua siêu âm, nhưng khi vỡ sẽ gây xuất huyết sau phúc mạc và tụt huyết áp cực kỳ nguy hiểm.

Qua trường hợp lâm sàng này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không được chủ quan với các cơn đau hông lưng, mạn sườn khởi phát đột ngột lan ra sau lưng, nhất là khi đi kèm triệu chứng mệt lả, da xanh tái hay vã mồ hôi. Người có tiền sử nang thận không nên mặc định mọi cơn đau cấp tính đều do vỡ nang mà cần chụp CT ổ bụng để chẩn đoán phân biệt chính xác với AML vỡ hoặc các nguyên nhân xuất huyết khác. Đặc biệt, những trường hợp đã phát hiện có u cơ mỡ mạch thận cần chủ động thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng hoặc biến chứng mới đi kiểm tra.