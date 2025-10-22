Cảnh tượng kỳ diệu ở vùng đất băng hà tận cùng châu Mỹ

Vườn quốc gia Los Glaciares (Argentina) là kỳ quan thiên nhiên của vùng đất Patagonia, nơi hội tụ băng hà khổng lồ, hồ nước xanh và những đỉnh núi huyền thoại.
Những hình ảnh mới nhất được Hằng Túi chia sẻ về bé Su đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp tuổi 16 của cô bé.
Đây là thời điểm vàng của 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công danh rực rỡ, tài lộc cuồn cuộn, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào viên mãn.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi (Ấn Độ) đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 5 năm qua.
Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ.
Tên lửa Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine, khiến “huyền thoại” phòng không NATO tự hào sụp đổ và bí mật của đã bị phơi bày.
Không chỉ người lớn tuổi, ngày càng nhiều người trẻ am hiểu công nghệ, thậm chí làm trong ngành IT, vẫn sập bẫy lừa đảo online.
Bản thảo ma thuật chứa phép thuật cổ xưa phát hiện ở Đức, nó chỉ cách triệu hồi thiên thần hay ác quỷ, hướng dẫn việc một người phải làm để đạt mục đích cụ thể.
Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh của loài mang Trường Sơn quý hiếm.
Honda vừa giới thiệu Civic Type R HRC Rally XP, phiên bản đua rally của Type R FL5, sẽ ra mắt tại F1 USGP và sẽ thi đấu ARA National Championship từ năm sau.
Bất kể là vì yếu tố di truyền,do cắt tỉa lông kỳ quặc hay một khoảnh khắc bất ngờ, những chú mèo này đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng
Nếu có dịp về miền Tây, du khách đừng bỏ qua món bánh vá dân dã. Chiếc bánh vàng giòn, thơm béo, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt khiến ai cũng say lòng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/10, Song Ngư đừng nản lòng khi gặp khó khăn, may mắn sẽ đến. Kim Ngưu tài lộc tốt, khả năng sinh lời cao.
Honda Today 50 mới vừa được một đại lý tư nhân ở TP.HCM đưa về Việt Nam. Xe thiết kế cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho học sinh, sinh viên.
Thành phố Nineveh từng là thủ đô hùng mạnh của Đế chế Assyria cổ đại, biểu tượng cho sức mạnh, nghệ thuật và sự phát triển đô thị của Lưỡng Hà cổ.
Lợn biển Tây Ấn (Trichechus manatus) là sinh vật hiền lành sống dưới nước, gắn liền với nhiều truyền thuyết về nàng tiên cá của người cổ đại.
Hot TikToker Đào Lê Phương Hoa mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ lý do cô ít xuất hiện trên nền tảng 'tóp tóp' trong thời gian qua.
Kiện tướng dancesport Khánh Thi tự hào khoe con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m và đạt nhiều thành tích nổi bật trong bộ môn dancesport.
Mô hình AI mới của DeepSeek được huấn luyện trên tập dữ liệu khổng lồ gồm hàng chục triệu tài liệu ở 100 ngôn ngữ khác nhau.
Một cuộc không kích của quân đội Mỹ đã phá hủy tàu bán ngầm chở ma túy giữa biển Caribe, mở màn cho chiến dịch truy quét các tuyến buôn lậu liên quan Venezuela.
Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến mạng xã hội 'bùng nổ' với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới tuyệt đẹp.