Cảnh tượng kỳ diệu ở vùng đất băng hà tận cùng châu Mỹ

Kho tri thức

Vườn quốc gia Los Glaciares (Argentina) là kỳ quan thiên nhiên của vùng đất Patagonia, nơi hội tụ băng hà khổng lồ, hồ nước xanh và những đỉnh núi huyền thoại.

T.B (tổng hợp)
Diện tích hơn 7.200 km². Vườn trải dài dọc dãy Andes, bao gồm cả những hồ lớn như Lago Argentino và Lago Viedma. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với sông băng Perito Moreno. Đây là một trong số ít sông băng trên thế giới vẫn đang phát triển thay vì tan chảy. Ảnh: Pinterest.
Đỉnh Fitz Roy là biểu tượng của Patagonia. Ngọn núi này nổi tiếng với hình dáng sắc nhọn và là thách thức lớn cho giới leo núi. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Có thể bắt gặp hồng hạc Andes, báo sư tử Patagonia và chim ưng Andean. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan thay đổi ngoạn mục theo mùa. Mùa đông phủ tuyết trắng xóa, còn mùa hè tràn đầy sắc xanh và ánh nắng vàng rực rỡ. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Argentina đặt ra nhiều giới hạn du lịch để giảm thiểu tác động con người lên hệ sinh thái mong manh ở nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Vẫn thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Los Glaciares là điểm đến mơ ước của các nhiếp ảnh gia và nhà thám hiểm toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1981. Khu vực này là một trong những vùng băng hà lớn nhất ngoài Nam Cực và Greenland. Ảnh: Pinterest.
