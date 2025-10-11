Hà Nội

Kho tri thức

Kỳ bí khu vườn quốc gia lưu giữ dấu ấn nền văn minh đã mất

Nằm trên đảo Phục Sinh cô độc giữa Thái Bình Dương, vườn quốc gia Rapa Nui lưu giữ những pho tượng đá khổng lồ moai – dấu ấn kỳ vĩ của một nền văn minh đã mất.

T.B (tổng hợp)
Là nơi có hơn 900 tượng moai. Các bức tượng cao trung bình 4 mét, nặng hàng chục tấn, được tạc từ đá núi lửa nguyên khối. Ảnh: Pinterest.
Moai tượng trưng cho tổ tiên quyền lực. Người Rapa Nui tin rằng tượng chứa linh hồn tổ tiên, bảo vệ bộ tộc khỏi tai họa. Ảnh: Pinterest.
Được tạc tại núi lửa Rano Raraku. Hầu hết moai được khai thác và chạm khắc ngay trên sườn núi lửa này trước khi được di chuyển đến bờ biển. Ảnh: Pinterest.
Bí ẩn cách di chuyển tượng. Người xưa có thể đã “làm tượng đi bộ” bằng cách lắc qua lại nhờ dây thừng – một kỹ thuật gây kinh ngạc cho giới khoa học. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ có tượng moai. Vườn quốc gia Rapa Nui còn bảo tồn nhiều hố núi lửa, hang dung nham và nền móng làng cổ. Ảnh: Pinterest.
Bị tàn phá bởi chiến tranh bộ lạc và khai thác rừng. Sự suy tàn của nền văn minh Rapa Nui có thể do cạn kiệt tài nguyên và xung đột nội bộ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1995. Vườn quốc gia Rapa Nui được bảo vệ như biểu tượng văn hóa nhân loại và bằng chứng về tài nghệ của người Polynesia cổ. Ảnh: Pinterest.
Là điểm du lịch văn hóa nổi tiếng. Mỗi năm, hàng nghìn du khách đến đây chiêm ngưỡng moai và tìm hiểu lịch sử huyền bí của đảo. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
