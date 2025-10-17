Báu vật vô giá của vườn quốc gia lớn nhất nước Úc

Hà Nội

Rộng gần 20.000 km², Vườn quốc gia Kakadu là viên ngọc sinh thái của Úc, nơi hội tụ của thiên nhiên trù phú, văn hóa thổ dân và lịch sử cổ xưa.

T.B (tổng hợp)
Là vườn quốc gia lớn nhất của Úc. Kakadu có diện tích tương đương với đất nước Slovenia, với địa hình bao gồm rừng mưa, đồng cỏ, sông ngòi và đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sống của hơn 2.000 loài thực vật và 280 loài chim. Đây là thiên đường của các nhà sinh học và nhiếp ảnh gia thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống sông ngòi phong phú và thác nước hùng vĩ. Thác Jim Jim và thác Song sinh là hai điểm đến nổi tiếng nhất của Vườn quốc gia Kakadutrong mùa mưa. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của cá sấu nước mặn lớn nhất thế giới. Hơn 10.000 cá thể của loài bò sát này được ghi nhận, khiến Kakadu trở thành “vương quốc cá sấu” thực sự. Ảnh: Pinterest.
Người bản địa đã sống ở đây hơn 65.000 năm. Kakadu là nơi lưu giữ dấu vết văn hóa của người bản địa liên tục lâu đời nhất trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Các bức tranh đá cổ là báu vật vô giá. Các núi đá Ubirr và Nourlangie chứa hàng nghìn hình khắc kể lại cuộc sống, tín ngưỡng và huyền thoại tổ tiên. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới kép. Kakadu vừa nổi bật về đa dạng sinh học vừa có giá trị văn hóa thổ dân sâu sắc, được công nhận là Di sản thế giới trên cả hai phương diện thiên nhiên và văn hóa. Ảnh: Pinterest.
