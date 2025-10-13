Hà Nội

Điều độc nhất vô nhị ở vườn quốc gia hùng vĩ nhất Nam Mỹ

Kho tri thức

Điều độc nhất vô nhị ở vườn quốc gia hùng vĩ nhất Nam Mỹ

Được bao phủ bởi rừng mưa và núi đá sa thạch cổ xưa, vườn quốc gia Canaima (Venezuela) là một trong những thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ và kỳ bí nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
Diện tích khổng lồ. Vườn quốc gia Canaima rộng hơn 30.000 km² – lớn gấp rưỡi diện tích nước Bỉ. Ảnh: Pinterest.
Nơi có thác nước cao nhất thế giới. Vườn quốc gia này là nơi có thác Angel cao 979 mét, gấp gần 20 lần thác Niagara. Ảnh: Pinterest.
Địa hình núi bàn ấn tượng. Các tepui – núi đá phẳng đỉnh – hình thành từ những lớp đá cổ hơn 2 tỷ năm, là cảnh quan đặc trưng ở vườn quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Truyền cảm hứng cho tiểu thuyết “Thế giới mất tích”. Tác phẩm nổi tiếng của Arthur Conan Doyle lấy cảm hứng từ địa hình tepui của Canaima. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái cô lập độc đáo. Nhiều loài thực vật và động vật trên các đỉnh núi phẳng của Vườn quốc gia Canaima ở đây không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh: Pinterest.
Là vùng đất linh thiêng của người Pemon. Người bản địa xem các tepui là nơi trú ngụ của các vị thần cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng tự nhiên của Venezuela. Hình ảnh thác Angel xuất hiện trong nhiều biểu tượng du lịch và phim ảnh của quốc gia Nam Mỹ này. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thiên nhiên Thế giới. UNESCO công nhận Canaima là Di sản Thiên nhiên Thế giới từ năm 1994 nhờ cảnh quan độc đáo và giá trị sinh thái hiếm có. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
