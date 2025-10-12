Hà Nội

Kho tri thức

Bí mật ít người biết về Vườn quốc gia 'đắt' khách nhất nước Mỹ

Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky là điểm đến huyền thoại, sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hệ sinh thái phong phú và những điều thú vị khiến du khách mê mẩn.

Là vườn quốc gia được ghé thăm nhiều nhất nước Mỹ. Mỗi năm có hơn 12 triệu du khách đến tham quan và cắm trại tại đây. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Great Smoky (Khói Lớn) đến từ làn sương xanh đặc trưng. Hơi nước từ cây cối tạo thành màn sương mờ xanh biếc che phủ núi rừng quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Là vùng núi cổ xưa nhất Bắc Mỹ. Niên đại địa chất của dãy Smoky lên tới 200–300 triệu năm. Ảnh: Pinterest.
Nơi cư trú của hơn 19.000 loài sinh vật. Từ gấu đen, nai, đến vô số côn trùng và nấm, tạo nên sự phong phú đáng kinh ngạc của hệ sinh vật ở vườn quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 800 km đường mòn. Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky là thiên đường cho người mê leo núi, với một đoạn của đường mòn Appalachian nổi tiếng đi qua đây. Ảnh: Pinterest.
Bảo tồn văn hóa cư dân Appalachian. Các ngôi nhà gỗ và nhà thờ cổ phản ánh đời sống của cư dân vùng núi hoang dã nước Mỹ thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng thiên nhiên của miền Nam nước Mỹ. Vẻ đẹp hoang sơ, rừng phong đỏ và sương mờ khiến nơi đây trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho giới nghệ sĩ. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản thiên nhiên thế giới. UNESCO công nhận Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky là Di sản thế giới vào năm 1983 nhờ hệ sinh thái rừng ôn đới đa dạng nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
