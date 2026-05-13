Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

Hiện trường vụ sập tường tại một ngôi đền ở Ấn Độ khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: ANI.

"Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều khi gió giật mạnh kèm theo mưa lớn ập đến khu vực. Hàng trăm tín đồ, những người tập trung tại đền thờ này để thực hiện nghi lễ hàng tuần, vội tìm nơi trú ẩn dưới hai mái che", cảnh sát thông tin.

"Trong cơn bão, một bức tường gạch đã bị đổ sập, khiến một số người mắc kẹt bên dưới thiệt mạng. Một số tấm tôn bị gió mạnh thổi bay và rơi trúng người đi đường", cảnh sát Sachin Thorbole nói thêm.

Mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn. Ảnh: ANI.

Các quan chức cho biết ngôi đền nằm cách thị trấn Jat khoảng 30 km, ở một khu vực khá hẻo lánh, dẫn đến việc chính quyền chậm trễ trong việc nhận được thông tin về vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết đã có cảnh báo về mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 40 km/h trong khu vực. Bức tường được dựng lên tạm thời, khiến nó dễ bị đổ sập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

