Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

An An (Theo India Times)

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

sap2.png
Hiện trường vụ sập tường tại một ngôi đền ở Ấn Độ khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: ANI.

"Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều khi gió giật mạnh kèm theo mưa lớn ập đến khu vực. Hàng trăm tín đồ, những người tập trung tại đền thờ này để thực hiện nghi lễ hàng tuần, vội tìm nơi trú ẩn dưới hai mái che", cảnh sát thông tin.

"Trong cơn bão, một bức tường gạch đã bị đổ sập, khiến một số người mắc kẹt bên dưới thiệt mạng. Một số tấm tôn bị gió mạnh thổi bay và rơi trúng người đi đường", cảnh sát Sachin Thorbole nói thêm.

sap.png
Mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn. Ảnh: ANI.

Các quan chức cho biết ngôi đền nằm cách thị trấn Jat khoảng 30 km, ở một khu vực khá hẻo lánh, dẫn đến việc chính quyền chậm trễ trong việc nhận được thông tin về vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết đã có cảnh báo về mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 40 km/h trong khu vực. Bức tường được dựng lên tạm thời, khiến nó dễ bị đổ sập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan kết luận nguyên nhân vụ sập tòa nhà trong động đất hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
#sập tường vì mưa bão ở Ấn Độ #mưa bão ở Ấn Độ #sập tường ở Ấn Độ #Ấn Độ #mưa bão

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhật Bản, 3 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo cao khoảng 40 mét bị sập trong quá trình công nhân tháo dỡ một cần cẩu lớn ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

The Japan News dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa ngày 8/4 cho biết, vào khoảng 16h25 ngày 7/4, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng giàn giáo cao khoảng 40 mét đã bị sập tại nhà máy East Japan Works của Tập đoàn JFE Steel Corp nằm ở khu Keihin, tỉnh Kanagawa.

sap1.png
Hiện trường vụ sập giàn giáo ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Kyodo.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ khí gas làm sập chung cư ở Pakistan, nhiều người tử vong

Vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất Pakistan, hôm 19/2.

"Vụ nổ xảy ra khi người dân đang chuẩn bị bữa ăn trước bình minh vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại một khu dân cư ở Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh", cảnh sát trưởng địa phương Rizwan Patel thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập chung cư ở Lebanon, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.

aplebanon1.jpg
AP đưa tin, vụ sập xảy ra tại tòa chung cư nhiều tầng trong khu phố Bab Tabbaneh, một trong những khu vực nghèo nhất ở thành phố lớn thứ hai của Lebanon, ngày 8/2. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà và 6 người khác đã được cứu sống từ đống đổ nát. (Nguồn ảnh: AP)
aplebanon2.jpg
Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 8 người được cho là vẫn mất tích. Trong số các thi thể được tìm thấy, có 1 trẻ em và 1 phụ nữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới