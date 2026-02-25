Hà Nội

Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ

Thế giới

Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ

Một trận bão tuyết lớn đã tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ, buộc hàng triệu người phải ở nhà để đảm bảo an toàn.

An An (Theo AP)
AP đưa tin ngày 25/2, một trận bão tuyết lớn đã tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ, buộc hàng triệu người phải ở nhà để đảm bảo an toàn trong khi nhiều trường học và doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa. (Nguồn ảnh: AP)
Bão tuyết đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Ảnh: Người dân cùng nhau dọn tuyết ở lối đi vào nhà tại North Attleborough, Massachusetts, ngày 23/2/2026. Khu vực này có lượng tuyết rơi dày hơn 60 cm.
"Cơn bão tuyết từ hướng đông bắc nhanh chóng mạnh lên, kèm theo sấm sét và tuyết rơi", nguồn tin cho biết. Ảnh: Tuyết rơi dày ở New York ngày 23/2/2026.
Tuyết phủ trắng những chiếc ô tô ở khu Lower Manhattan, New York, ngày 23/2/2026.
Một chiếc xe bán tải di chuyển trong điều kiện tầm nhìn gần như bằng không giữa cơn bão tuyết tại Derry, New Hampshire, ngày 23/2.
Một người đàn ông đang dọn tuyết khỏi xe trong bãi đậu xe của một nhà thầu tại St. James, New York, ngày 23/2/2026.
