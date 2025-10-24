Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh sát Mỹ phát hiện UFO có 6 vòng sáng, đổi màu liên tục

Giải mã

Cảnh sát Mỹ phát hiện UFO có 6 vòng sáng, đổi màu liên tục

Ba cảnh sát ở thành phố Minneapolis, Mỹ đã phát hiện một vật thể bay không xác định (UAP) hình cầu có 6 vòng sáng và có thể đổi màu.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Tâm Anh (theo Mail Online)
#Phát hiện vật thể bay không xác định #UFO #UAP #vật thể bí ẩn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT