Cận cảnh 'cụm sao sơ sinh' màu xanh hiếm gặp

Mới đây, các chuyên gia Trung Quốc thông báo phát hiện một cặp "cụm sao sơ sinh" màu xanh hiếm gặp nằm cách Trái đất khoảng 45.000 năm ánh sáng.

Trong nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Nature Astronomy, các chuyên gia thuộc Trường Vật lý và Thiên văn học, Đại học Sư phạm Tây Hoa (Trung Quốc) cho hay mới phát hiện một cặp “cụm sao sơ sinh” màu xanh nằm ở rìa Dải Ngân Hà, cách Trái đất khoảng 45.000 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/2MASS.
Cặp “cụm sao sơ sinh” màu xanh mới phát hiện được các chuyên gia đặt tên là Emei-1 và Emei-2. Ảnh: universetoday.com.
Theo các chuyên gia, “cụm sao sơ sinh” là tập hợp các ngôi sao rất trẻ, đang ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành. Do mới ra đời, các ngôi sao này có màu xanh và độ sáng lớn hơn đáng kể so với những ngôi sao già hơn. Ảnh: universetoday.com.
Phó Giáo sư He Zhihong, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm chuyên gia thành công xác định cặp “cụm sao sơ sinh” màu xanh được hình thành sau một vụ va chạm dữ dội giữa 2 khối khí dày đặc cách đây khoảng 11 triệu năm. Ảnh: universetoday.com.
Theo Phó Giáo sư He Zhihong, sự kiện này xảy ra trong một đám mây khí có vận tốc cao đang di chuyển về phía Dải Ngân hà. Áp lực cực lớn tạo ra từ vụ va chạm đã nén khí đến mức cực độ, kích hoạt quá trình hình thành cặp cụm sao mới. Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI, M. Ressler (JPL).
Trong suốt thời gian dài, các nhà thiên văn quan sát những đám mây khí vận tốc cao nhưng chỉ phát hiện khí mà không tìm thấy dấu hiệu của các ngôi sao. Ảnh: NASA / ESA / Hubble.
Việc phát hiện Emei-1 và Emei-2 cho thấy trong những điều kiện khắc nghiệt, các đám mây này vẫn có thể hình thành sao. Điều này đã làm thay đổi nhận thức trước đây của giới khoa học về môi trường hình thành sao. Ảnh: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration.
Đồng thời, khám phá mới về cặp “cụm sao sơ sinh” màu xanh cung cấp bằng chứng quan sát trực tiếp ủng hộ giả thuyết cho rằng Dải Ngân hà có thể nuôi dưỡng các thế hệ sao mới bằng cách hấp thụ nguồn khí từ môi trường xung quanh. Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI, Samuel Crowe (UVA).
Tâm Anh (TH)
