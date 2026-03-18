Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hành tinh lỏng hoàn toàn, nóng gần 2.000 độ C

Các nhà thiên văn học mới phát hiện một hành tinh lỏng hoàn toàn, cách Trái đất 35 năm ánh sáng và nhiệt độ bề mặt ước tính lên tới 1.900 độ C.

Hành tinh mới phát hiện được các nhà thiên văn đặt tên là L98-59d. Nó quay quanh một ngôi sao đỏ nhỏ cách Trái đất khoảng 35 năm ánh sáng và có kích thước lớn hơn hành tinh xanh khoảng 1,6 lần. Ảnh: Oxford University research team.
Ban đầu, các nhà thiên văn cho rằng, hành tinh L98-59d có thể chứa đại dương nước lỏng sâu thẳm. Tuy nhiên, dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian James Webb cho thấy toàn bộ L98-59d có thể ở trạng thái "lỏng, nóng chảy" giống như mật đặc. Ảnh: news.mit.edu.
Nhiệt độ bề mặt của hành tinh L98-59d ước tính lên tới 1.900 độ C. Mức nhiệt này đủ để duy trì một đại dương magma khổng lồ kéo dài hàng nghìn km dưới bề mặt. Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images.
Theo các chuyên gia, khí quyển của L98-59d chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh như hydro sunfua - loại khí có mùi trứng thối. Với những đặc điểm trên, hành tinh này không thuận lợi cho sự sống tồn tại và phát triển. Ảnh: NASA.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, đại dương magma đã giữ các khí này trong hàng tỷ năm, thay vì bị thất thoát như ở các hành tinh đá hoặc hành tinh nước thông thường. Ảnh: Earth.com.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) đã sử dụng mô phỏng máy tính để tái dựng quá trình lịch sử của hành tinh L98-59d kể từ khi hình thành. Ảnh: NASA/W. Stenzel.
Nhờ đó, kết quả cho thấy lõi của nó có thể cũng ở trạng thái nóng chảy, lực hấp dẫn từ các hành tinh lân cận tạo ra thủy triều mạnh, khiến "sóng magma" liên tục khuấy động bề mặt. Ảnh: NASA.
Theo các nhà khoa học, những hành tinh kiểu “nóng chảy" như L98-59d có thể phổ biến hơn so với suy nghĩ trước đây. Ảnh: NASA.
Trước phát hiện này, các hành tinh có kích thước tương đương Trái đất thường chỉ chia thành 2 nhóm chính là hành tinh đá hoặc hành tinh nước. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Hành tinh lỏng hoàn toàn #Khí quyển chứa lưu huỳnh #Khám phá hành tinh mới #hành tinh #L98-59d #khám phá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT