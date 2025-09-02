Hà Nội

Google Maps phát hiện vật thể nghi UFO dưới vách đá ở Nam Cực

Google Maps phát hiện vật thể nghi UFO dưới vách đá ở Nam Cực

Người dùng Google Maps đã phát hiện vật thể bí ẩn hình tròn, được cho là UFO, bên dưới một vách đá ở Nam Cực làm dấy lên cuộc tranh luận.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Một vật thể bí ẩn hình tròn được cho là UFO do người dùng Google Maps phát hiện ở Nam Cực. Vật thể này nằm bên dưới một vách đá cách bờ biển Nam Cực khoảng 145 km. Ảnh: Google Maps.
Trên Google Maps, mọi người có thể nhìn thấy cấu trúc kỳ lạ, bí ẩn này ở tọa độ 66°16'24.5" Nam và 100°59'03.5" Đông. Ảnh: Google Earth.
Khi xem ảnh, một số người cho rằng, vật thể bí ẩn trông giống như một chiếc chảo rán khổng lồ hoặc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi. Ảnh: Shutterstock.
Trong khi đó, một nhà nghiên cứu UFO người Mỹ cho rằng vật thể bí ẩn trên có hình dạng gần giống bánh Oreo và có thể bị kẹt dưới tảng đá. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ngoài ra, một quan điểm khác suy đoán vật thể có thể được cố tình giấu một nửa - được đặt ở vị trí chiến lược để khó bị phát hiện - khi thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn. Ảnh: secretatlas.com.
Scott C. Waring, người điều hành website UFO Sightings Daily đã đăng một đoạn clip trên YouTube về vật thể bí ẩn được phát hiện nhờ Google Maps. Ông cho hay: "UFO vẫn còn đó! Quá khó để phục hồi hay vẫn đang được sử dụng?". Ảnh: secretatlas.com.
Theo ảnh chụp Google Maps, vật thể bí ẩn có màu đen đồng nhất, tương phản rõ rệt với đá và tuyết lởm chởm xung quanh. Ảnh: secretatlas.com.
Philip Mantle, nhà nghiên cứu UFO người Anh, gọi đó là "một vật thể mới đối với bản thân", đồng thời nói thêm rằng ông "chưa từng nhìn thấy nó trước đây" nhưng từ chối suy đoán xem nó là gì. Ảnh: secretatlas.com.
Trong khi ấy, Nick Pope, một chuyên gia về UFO trước đây làm việc tại Bộ Quốc phòng Anh, gọi đây là một vật thể "hấp dẫn" và "khá ma quái" khiến "người ta phải ngạc nhiên". Ảnh: secretatlas.com.
"Khi băng ở Nam Cực tan chảy, tôi tự hỏi còn gì ở dưới đó? Một nền văn minh đã mất? Người ngoài hành tinh? Hay thứ gì khác?", chuyên gia Nick chia sẻ. Ảnh: secretatlas.com.
Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ điều trần về UFO. Nguồn: VTV24.
#UFO #Nam Cực #vật thể bí ẩn

