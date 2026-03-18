Điều kỳ diệu của hòn đảo san hô vòng lớn thứ hai thế giới

Giữa Ấn Độ Dương xa xôi, Aldabra là một đảo san hô gần như biệt lập với thế giới, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ với hệ sinh thái độc đáo hiếm thấy.

Đảo san hô vòng lớn thứ hai thế giới. Aldabra là một trong những đảo san hô vòng lớn nhất hành tinh, chỉ đứng sau Kiritimati về diện tích. Ảnh: parrapi.com.
Hệ sinh thái gần như nguyên sơ. Do vị trí biệt lập và ít bị con người tác động, đảo giữ được môi trường tự nhiên với các loài động thực vật đặc hữu phong phú. Ảnh: Pinterest.
Đầm phá rộng lớn ở trung tâm. Đảo san hô này có một đầm phá khổng lồ ở giữa, nơi thủy triều ra vào tạo nên hệ sinh thái biển phong phú và thay đổi liên tục. Ảnh: parrapi.com.
Khí hậu khắc nghiệt. Nhiệt độ cao, nước ngọt khan hiếm và ánh nắng gay gắt khiến điều kiện sống tại đây khá khắc nghiệt, góp phần hạn chế sự hiện diện của con người. Ảnh: excellencemagazine.luxury.
Thiên đường của rùa khổng lồ. Aldabra là nơi sinh sống của quần thể rùa khổng lồ lớn nhất thế giới, với hàng chục nghìn cá thể rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea). Ảnh: Pinterest.
Nơi trú ngụ của nhiều loài chim hiếm. Aldabra là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển và chim đặc hữu, trong đó nổi bật là loài gà nước Aldabra. Ảnh: grunge.com.
Gần như không có cư dân thường trú. Hòn đảo không có dân cư sinh sống lâu dài, chỉ có các nhà khoa học, nhân viên bảo tồn làm việc luân phiên để nghiên cứu và bảo vệ môi trường. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được bảo tồn nghiêm ngặt. Đảo Aldabra được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và được quản lý chặt chẽ để bảo vệ hệ sinh thái gần như nguyên vẹn. Ảnh: Pinterest.
