Bản sắc văn hóa có 1-0-2 của tộc người cổ xưa bậc nhất Ấn Độ

Giữa những cánh rừng và vùng đồi rộng lớn ở miền tây Ấn Độ, người Bhil vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa cổ xưa độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Một cộng đồng bản địa lâu đời. Người Bhil được xem là một trong những nhóm cư dân bản địa cổ xưa nhất tại Ấn Độ, với lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp miền Tây Ấn Độ. Người Bhil sinh sống chủ yếu ở các bang như Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh và Maharashtra. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi gắn với cung tên. Từ “Bhil” bắt nguồn từ một từ trong ngôn ngữ Dravidian có nghĩa là “cây cung”, phản ánh truyền thống săn bắn và kỹ năng bắn cung điêu luyện của họ. Ảnh: ytimg.com.
Văn hóa gắn liền với thiên nhiên. Cuộc sống truyền thống của người Bhil phụ thuộc vào rừng, từ săn bắt, hái lượm đến nông nghiệp nhỏ, với nhiều nghi lễ tôn vinh tự nhiên và các vị thần rừng. Ảnh: thegrandindianroute.com.
Nghệ thuật chấm điểm đặc trưng. Tranh Bhil nổi bật với kỹ thuật vẽ bằng những chấm màu nhỏ li ti, tạo nên các hình ảnh sinh động về động vật, thần linh và đời sống thường nhật. Ảnh: Pinterest.
Lễ hội và âm nhạc sôi động. Người Bhil có nhiều lễ hội truyền thống với điệu múa và âm nhạc rộn ràng, thường diễn ra trong các dịp nông nghiệp hoặc tín ngưỡng cộng đồng. Ảnh: digpu.com
Ngôn ngữ đa dạng. Họ sử dụng nhiều phương ngữ khác nhau thuộc nhóm ngôn ngữ Ấn-Aryan, phản ánh sự phân tán địa lý và lịch sử lâu dài của cộng đồng. Ảnh: mid-day.com.
Đang thay đổi trong thời hiện đại. Ngày nay, dù vẫn giữ nhiều truyền thống, người Bhil đang dần thích nghi với xã hội hiện đại thông qua giáo dục, đô thị hóa và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ảnh: shutterstock.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / Nguồn VTV2
#Bản sắc văn hóa cổ của người Bhil #Truyền thống săn bắn và bắn cung #Nghệ thuật chấm điểm tranh dân gian #Lễ hội và âm nhạc truyền thống

Bài liên quan

