Giải mã thành phố cổ bị lãng quên nghìn năm giữa sa mạc Ả Rập

Giữa sa mạc rộng lớn của bán đảo Ả Rập, Hegra là một thành phố cổ bị lãng quên, ẩn giấu những bí mật lịch sử đầy cuốn hút.

Thành phố của người Nabataea. Hegra từng là đô thị quan trọng của Nabataea, nền văn minh đã xây dựng nên di tích Petra nổi tiếng tại Jordan. Ảnh: Pinterest.
Hơn 100 lăng mộ chạm khắc. Khu di tích có hơn 100 ngôi mộ được tạc trực tiếp vào các khối đá sa thạch, với mặt tiền trang trí tinh xảo thể hiện địa vị của người đã khuất. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng kiến trúc đa văn hóa. Các chi tiết chạm khắc tại Hegra cho thấy sự pha trộn giữa phong cách Hy Lạp, La Mã và Ai Cập, phản ánh vị trí giao thương quan trọng của nơi này. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm thương mại cổ đại. Nằm trên tuyến đường thương mại hương liệu, Hegra từng là điểm trung chuyển quan trọng nối liền Nam bán đảo Ả Rập với Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
Bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Sau khi Đế chế La Mã suy tàn, Hegra dần bị lãng quên và chôn vùi dưới cát sa mạc trong nhiều thế kỷ trước khi được tái phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Gắn với truyền thuyết tôn giáo. Trong truyền thống Hồi giáo, khu vực Hegra tọa lạc liên quan đến câu chuyện về dân tộc Thamud ngạo mạn, khiến nơi đây từng bị xem là vùng đất bị nguyền rủa. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới đầu tiên của Ả Rập Saudi. Hegra là địa điểm đầu tiên của Ả Rập Saudi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2008. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến du lịch mới nổi. Ngày nay, Hegra đang được phát triển thành điểm du lịch văn hóa nổi bật, thu hút du khách với cảnh quan sa mạc hùng vĩ và giá trị lịch sử độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / Nguồn VTV2
T.B (tổng hợp)
#Thành phố cổ Hegra #Di tích Nabataea #Kiến trúc đa văn hóa #Trung tâm thương mại cổ đại #Truyền thuyết tôn giáo #Di sản thế giới UNESCO

