Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm ra manh mối quan trọng về nguồn gốc sự sống trên Trái đất

Các nhà nghiên cứu tại Canada đã tìm ra manh mối quan trọng giúp trả lời câu hỏi về nguồn gốc sự sống trên Trái đất.

Tâm Anh (TH)
Từ lâu, một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng nguồn gốc sự sống trên Trái đất bắt đầu từ đáy biển sâu, gần những nơi phun thủy nhiệt vốn phóng thích nhiệt và những dòng chất lỏng giàu khoáng chất từ bên dưới vỏ Trái đất. Tuy nhiên, họ chưa tìm thấy bằng chứng khoa học giúp xác nhận điều này. Ảnh: Shutterstock.
Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Canada) đã tìm ra manh mối quan trọng về nguồn gốc sự sống trên Trái đất thông qua việc phân tích, kiểm tra các lõi đá được lấy từ độ sâu khoảng 200m bằng cách khoan vào lớp vỏ đại dương ở Biển Đông. Ảnh: Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen, CC BY.
Trong nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Nature Communications, nhóm nghiên cứu của tác giả Long Li phát hiện những dấu hiệu của một quy trình gọi là khử nitơ phi sinh học (ANR). Trong quá trình này, các khoáng chất đóng vai trò chất xúc tác để chuyển đổi nitơ thành những dạng có thể tham gia vào các phản ứng hóa học. Ảnh: Richard Bizley/Science Photo Library.
Nhóm nghiên cứu kết luận rằng, phản ứng ANR nhiều khả năng đã tạo ra các dưỡng chất cần thiết cho sự sống xuất hiện trên Trái đất. Ảnh: NOAA/Wikimedia Commons, public domain.
Tác giả nghiên cứu Long Li cho biết thêm khám phá mới chính là mảnh ghép cuối cùng cho phản ứng đầu tiên của nguồn gốc sự sống trên hành tinh xanh. Ảnh: Karen Carr, Smithsonian.
"Các nhà khoa học đã tìm kiếm phản ứng này trong một thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng thuyết phục cho thấy nó đang diễn ra trên Trái đất và có lẽ đã từng xảy ra vào thời điểm địa cầu còn ở giai đoạn sơ khai", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: news.cgtn.com.
Một sản phẩm quan trọng của quá trình này là amoni. Theo chuyên gia Long Li, amoni đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp phi sinh học các hợp chất hữu cơ, vốn là những khối xây dựng phân tử cần thiết cho sự hình thành các dạng sống sớm nhất. Ảnh: Hugo Salais (Metazoa Studio).
#Nguồn gốc sự sống trên Trái đất #Trái đất #hành tinh xanh #sự sống

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT